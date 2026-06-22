NASA розробило новий марсохід: що вміє

NASA розробило і вже тестує прототип марсохода нового покоління Ernest (Exploration Rover for Navigating Extreme Sloped Terrain) — апарат, призначений для подолання крутих схилів і складного рельєфу на Марсі та Місяці. На відміну від поточних марсоходів, які мають шість коліс, у Ernest їх лише чотири, а сама конструкція довжиною близько 1,2 метра (реальна версія для майбутньої місії буде вдвічі більшою)

Ключова особливість нового апарата — здатність окремо піднімати кожне колесо, щоб переступати через перешкоди чи спинатися на них, на відміну від класичної пасивної підвіски rocker-bogie, яку NASA використовує ще з часів марсохода Sojourner. Інженери впроваджують активну підвіску: два керовані шарніри спереду дозволяють Ernest рухатися різними «ходами» — вигинаючись, переступаючи колесами чи долаючи перешкоди.

Випробування нових марсоходів — частина довгострокової стратегії NASA з розвитку марсіанських місій: попередній флагман агентства Curiosity подолав понад 32 км по поверхні Марса за більш ніж шість років роботи, попри суттєве зношення коліс через жорсткий рельєф планети.

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Під час нещодавніх тестів у пустелі Колорадо прототип проїхав понад 37 годин за сім днів, подолавши близько 26 км, і розвинув максимальну швидкість приблизно 1 км/год. Для порівняння: найшвидший із чинних марсоходів NASA, Perseverance, на рівній поверхні розвиває максимальну швидкість лише близько 0,16 км/год.

«З цим апаратом можна було б здійснити справжню наукову подорож через Місяць — або Марс», — зазначив Джеймс Кін, планетолог Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), який працює над місячними місіями. Ernest також може перемикатися між активною та пасивною підвіскою залежно від завдання і потреб у заощадженні енергії, а завдяки чотирьом колесам, що окремо повертаються, здатен рухатися в будь-якому напрямку.

Програма розробки Ernest триває з 2022 року, і за цей час команда вже протестувала майже десяток конфігурацій активної підвіски. Найновіша версія прототипу також отримала розширені можливості автономного прийняття рішень. Головна мета проєкту — створити технологію для марсоходів, здатних охоплювати значно більшу територію, рухатися швидше та менше залежати від команд операторів із Землі.

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Джерело: Engadget.