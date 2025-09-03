Потужна магнітна буря накрила Землю — науковці

Останні кілька днів стали справжнім випробуванням для метеочутливих людей — Землю накрила серія потужних магнітних бурь. Найбільш інтенсивна з них спостерігалася 2 вересня, коли К-індекс сягнув 7 балів за 9-бальною шкалою Meteoagent. Це найвищий рівень за останній час

За даними сервісу Meteoagent, кінець серпня та початок вересня ознаменувалися підвищеною сонячною активністю. Уже 29 серпня індекс досяг червоної зони — 6 балів, а 1 вересня — 5,7 бала. Сьогодні ж, 3 вересня, індикатор залишається у червоній зоні — 4,7 бала (дані постійно оновлюються). Водночас варто наголосити: точні дані щодо рівня геомагнітної активності за поточну добу стають відомі лише наступного дня. Зазвичай реальний показник виявляється на 1–3 бали вищим за попередні онлайн-розрахунки.

Фахівці відзначають, що сплески сонячної активності є природним явищем піку 11-річного сонячного циклу, який нині триває. Очікується, що протягом осені геомагнітні бурі виникатимуть регулярно, проте їхня інтенсивність поступово знижуватиметься.

За даними NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень), Сонце поступово знижує свою активність. Це підтверджує динаміка радіопотоку на хвилі 10,7 см (F10.7) — одного з головних індикаторів стану Сонця, який широко застосовується для прогнозування космічної погоди.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Під час сильних геомагнітних збурень організм зазнає додаткового навантаження. У метеочутливих людей це проявляється головним болем, запамороченням, перепадами артеріального тиску, проблемами зі сном, підвищеною дратівливістю та втомлюваністю. Крім того, бурі можуть впливати на концентрацію уваги та емоційний стан.

Як зменшити вплив

пийте достатньо води, щоб покращити кровообіг та уникнути зневоднення;

обмежте вживання кави та алкоголю;

забезпечте повноцінний сон (не менше 7–8 годин);

більше часу проводьте на свіжому повітрі, обираючи легку фізичну активність;

людям із хронічними захворюваннями варто мати при собі необхідні ліки та дотримуватися рекомендацій лікаря.

