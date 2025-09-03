close-btn
PaySpaceMagazine

Потужна магнітна буря накрила Землю — науковці

03.09.2025 19:20
Микола Деркач

Останні кілька днів стали справжнім випробуванням для метеочутливих людей — Землю накрила серія потужних магнітних бурь. Найбільш інтенсивна з них спостерігалася 2 вересня, коли К-індекс сягнув 7 балів за 9-бальною шкалою Meteoagent. Це найвищий рівень за останній час

Потужна магнітна буря накрила Землю — науковці

Фото: freepik.com

За даними сервісу Meteoagent, кінець серпня та початок вересня ознаменувалися підвищеною сонячною активністю. Уже 29 серпня індекс досяг червоної зони — 6 балів, а 1 вересня — 5,7 бала. Сьогодні ж, 3 вересня, індикатор залишається у червоній зоні — 4,7 бала (дані постійно оновлюються). Водночас варто наголосити: точні дані щодо рівня геомагнітної активності за поточну добу стають відомі лише наступного дня. Зазвичай реальний показник виявляється на 1–3 бали вищим за попередні онлайн-розрахунки.

Фахівці відзначають, що сплески сонячної активності є природним явищем піку 11-річного сонячного циклу, який нині триває. Очікується, що протягом осені геомагнітні бурі виникатимуть регулярно, проте їхня інтенсивність поступово знижуватиметься.

За даними NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень), Сонце поступово знижує свою активність. Це підтверджує динаміка радіопотоку на хвилі 10,7 см (F10.7) — одного з головних індикаторів стану Сонця, який широко застосовується для прогнозування космічної погоди.

Потужна магнітна буря накрила Землю — науковці

Фото: swpc.noaa.gov

Читайте також: Скільки грошей на рахунках українців — дослідження ФГВФО

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Під час сильних геомагнітних збурень організм зазнає додаткового навантаження. У метеочутливих людей це проявляється головним болем, запамороченням, перепадами артеріального тиску, проблемами зі сном, підвищеною дратівливістю та втомлюваністю. Крім того, бурі можуть впливати на концентрацію уваги та емоційний стан.

Як зменшити вплив

  • пийте достатньо води, щоб покращити кровообіг та уникнути зневоднення;
  • обмежте вживання кави та алкоголю;
  • забезпечте повноцінний сон (не менше 7–8 годин);
  • більше часу проводьте на свіжому повітрі, обираючи легку фізичну активність;
  • людям із хронічними захворюваннями варто мати при собі необхідні ліки та дотримуватися рекомендацій лікаря.

Раніше ми також писали, коли закінчиться сезон магнітних бурь і знизиться сонячна активність.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

Скільки заробили українські банки у 2025 — Опендатабот

Що станеться, якщо Біткоїн повністю знеціниться

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Потужна магнітна буря накриє Землю вже завтра — науковці 01.09.2025

Потужна магнітна буря накриє Землю вже завтра — науковці
Названо дату появи «Чорного Місяця»: що це за явище 21.08.2025

Названо дату появи «Чорного Місяця»: що це за явище
Потужні магнітні бурі не відступають: прогноз на 18-19 серпня 17.08.2025

Потужні магнітні бурі не відступають: прогноз на 18-19 серпня
Потужні магнітні бурі накрили Землю: прогноз на кінець тижня 13.08.2025

Потужні магнітні бурі накрили Землю: прогноз на кінець тижня
Учені назвали найдорожчу річ на Землі 07.08.2025

Учені назвали найдорожчу річ на Землі
Магнітні бурі ослабли, та чи надовго: прогноз на кінець липня 23.07.2025

Магнітні бурі ослабли, та чи надовго: прогноз на кінець липня
Вибір редакції
Всі
Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
ТОП статей 03.09.2025

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

 Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
Останні новини
Сьогодні  21:00

ChatGPT отримає нові функції безпеки та батьківський контроль — OpenAI

 Сьогодні  20:30

Стартує відбір стартапів для участі в IT Arena 2025

 Сьогодні  20:00

У Голлівуді знімуть трилер про Біткоїн

 Сьогодні  19:20

Потужна магнітна буря накрила Землю — науковці

 Сьогодні  18:40

Засновник Revolut може увійти до топ-10 найбагатших людей Великої Британії

 Сьогодні  18:00

Куди йдуть гроші з держбюджету: звіт

 Сьогодні  17:20

Біткоїн може впасти до $10 000 — стратег Bloomberg

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.