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Учені розкрили метеорит з Марса: що знайшли

24.06.2026 16:20
Ольга Деркач

Розколовши уламок метеорита, що впав на Землю з Марса, науковці отримали несподівану знахідку. Усередині фрагменту породи вони виявили кілька зерен гранату — мінералу, який раніше ніколи не фіксували в марсіанських зразках

Учені розкрили метеорит з Марса: що знайшли

Фото: magnific.com/freepik

Ця крихітна знахідка ставить перед дослідниками серйозні питання. На Землі гранат зазвичай формується за умов інтенсивного нагрівання, тиску чи хімічних перетворень. Однак на Марсі досі не було підтверджено наявності умов, потрібних для утворення цього мінералу.

Подібні несподівані знахідки в марсіанських метеоритах останнім часом трапляються дедалі частіше: раніше марсохід Perseverance виявив у кратері Єзеро кристали корунду — мінералу, до якого належать рубіни та сапфіри, що також поставило під сумнів усталені уявлення про геологічні процеси на Червоній планеті.

Метеорит, який зберігається в колекції Королівського онтаріо музею, тепер змушує науковців шукати відповіді: чи сформувався гранат саме на Марсі? Якщо так, то яким процесом і коли? А якщо ні, звідки він узявся і як потрапив на Марс?

«Це відкриття розширить наші знання про геологічні процеси, можливі на цій планеті, — каже планетарна геологиня Таня Кізовскі з канадського університету Брок. — Цей новий тип породи з гранатом може дати підказки про те, як змінювався Марс протягом своєї історії, і нові уявлення про давні умови, які могли сформувати гранат і споріднені мінерали».

Коли ми думаємо про гранати, зазвичай уявляємо коштовний камінь глибокого кривавочервоного відтінку. Марсіанська версія виглядає зовсім інакше — це залізистий різновид граната, андрадит, який часто має жовто-зеленуватий колір, дуже схожий на інші мінерали, поширені в метеоритах. Саме через це дослідники майже пропустили своє відкриття.

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«Цей маленький фрагмент метеорита виглядав справді цікаво, а хімічний склад здавався трохи незвичним. Спочатку ми припускали, що це піроксен — дуже поширений мінерал, але потім вирішили подивитися ще раз», — розповіла Кізовскі. Подальший аналіз підтвердив: це андрадит. У крихітному фрагменті породи розміром приблизно 0,8 на 0,5 мм — менше за макове зерня — знайшли лише кілька зерен мінералу.

Сам метеорит, названий NWA 8171, уже давно становить значний інтерес для планетологів. Він складається з базальтової бречії — породи, яка формується, коли магма застигає навколо інших мінеральних включень, нагадуючи своєрідний «фруктовий кекс»: базальт — це тісто, а мінеральні вкраплення — фрукти й горіхи всередині.

Гранати вважаються чудовими «оповідачами» геологічної історії: вони зберігають точні дані про температуру й тиск, за яких утворилися, дозволяють датувати ці умови та часто містять слідові домішки інших мінералів, що розкривають хімію середовища формування. Дослідники поки не знають, яким саме було це середовище — чи йдеться про незвичний тип магми, ще не виявлений на Марсі, чи про метаморфічний процес.

«Гранат — класичний приклад мінералу, який часто зустрічається в метаморфічних породах на Землі. Процес метаморфізму перетворює магматичні чи осадові породи на нову форму під впливом екстремального тепла, високого тиску чи гарячих рідин, — пояснює Кізовскі. — На Марсі тепло й тиск, потрібні для утворення граната через метаморфізм, могли виникнути внаслідок удару метеорита по поверхні планети, підняття магми в марсіанську кору або поєднання обох факторів».

Дослідники також не можуть наразі повністю виключити, що гранат сформувався не на самому Марсі. Частина хімічного складу фрагмента виглядає «марсіанською», але оскільки NWA 8171 є бречією з кількома типами матеріалу, теоретично можливо, що фрагмент походить з іншого місця й потрапив на Марс ще до того, як увійшов до складу цієї породи. Щоб з’ясувати це, наступним кроком стане аналіз ізотопних співвідношень у мінералі — якщо вони збігатимуться з показниками інших марсіанських мінералів, це підтвердить марсіанське походження граната.

«Ці знахідки додають яскравого нового вимірювання нашому розумінню геології Марса», — підсумував планетолог Джеймс Дарлінг з Університету Портсмута, додавши, що відкриття відкриває нове вікно в історію еволюції нашого планетарного сусіда.

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Джерело: ScienceAlert.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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