Земля нагріється удвічі сильніше за прогнози вчених: що буде з людством

Попри всі можливі зусилля людей, глобальне потепління на планеті, скоріше за все, не вийде стримати й воно вийде далеко за прогнозовані межі

Кліматична ситуація на Землі стає все складнішою. Сильні шторми у різних країнах, екстремальна посуха у Бразилії та рекордна спека за 50°C, яка стала причиною смерті людей в усьому світі — все це лише початок катастрофи, попереджають вчені.

Навіть якщо урядам країн вдасться досягти своїх цілей зі скорочення викидів на планеті, світ все одно може нагрітися на 2,7°C. Такої думки дійшли науковці із Сіднейського університету та Програми трофічних каскадів Університету штату Орегон. Для порівняння, це майже вдвічі більше за межу, встановлену Паризькою угодою з утримання зміни клімату.

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Однак люди не адаптовані до умов, які можуть чекати на нас вже в недалекому майбутньому. Людська цивілізація зародилася близько 10 000 років тому у вельми сприятливих умовах — на планеті не було надто спекотно чи надто холодно. Але вже за десятиліття кліматичні умови будуть значно небезпечнішими за все, з чим будь-коли колись раніше стикалися люди.

Причини кліматичної катастрофи

За даними дослідників, викиди через спалювання викопного палива все ще залишаються відносно високими. Споживання викопного палива постійно зростало попри попередження, що підштовхує планету до нових рекордів потепління. Використання викопного палива за останні десятиліття збільшилося в неймовірні 14 разів, і це не могло не залишити відбиток на всій планеті — наша планета продовжує закипати.

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Нові звіти також показують, що проблема посилюється і недавнім зниженням кількості атмосферних аерозолів через зусилля зі скорочення забруднення. Ці дрібні частинки фактично виступали своєрідними рефрижераторами для Землі. Без цього охолоджувального ефекту темпи глобального потепління можуть прискоритися.

Не менш важливу роль у цьому процесі також відіграє вирубка лісів, особливо в таких критичних районах як Амазонка, ліси якої буквально вважають «зеленими легенями» планети. Ще однією проблемою вважається і втрата морського льоду — коли він тане або не формується, темна морська вода оголюється, поглинаючи сонячне світло, що лише прискорює потепління.

Нагадаємо, вченим вдалося вияснити, що близько 466 млн років тому Земля мала кільця, подібні до тих, що має Сатурн. З’явилися вони після того, як наша планета захопила і зруйнувала астероїд, що пролітав повз неї.

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За матеріалами Science Alert