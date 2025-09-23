close-btn
HBO Max офіційно виходить на український ринок

23.09.2025 17:10
Ольга Деркач

Стримінговий сервіс HBO Max офіційно виходить на український ринок. Платформа запропонує глядачам широкий вибір контенту від HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals та Discovery

HBO Max офіційно виходить на український ринок

Фото: chatgpt.com

Користувачі отримають доступ до світових хітів і нових прем’єр одночасно з іншими країнами. Точної дати запуску поки що не оголошено. Про це йдеться на офіційній сторінці HBO Max.

HBO Max працюватиме за двома тарифними планами: Standard за €7,99 на місяць та Premium за €9,99 на місяць. У стандартному пакеті доступне одночасне відтворення на двох пристроях, Full HD-якість і до 30 завантажень. Преміальний пакет дозволяє дивитися контент на чотирьох пристроях, підтримує 4K UHD і Dolby Atmos та передбачає до 100 завантажень.

Окремо можна підключити спортивний пакет за €3 на місяць. Він включає прямі трансляції Eurosport 1 і Eurosport 2, а також головні спортивні події сезону 2025–2026 — зокрема велоспорт і теніс.

Трамп запустив глобальний стримінговий сервіс Truth+

Сервіс буде доступний на смартфонах, планшетах, комп’ютерах, смарт-ТВ, медіаплеєрах, приставках та ігрових консолях. Зареєструватися можна буде вже з дня запуску через сайт HBO Max або в усіх основних магазинах застосунків.

Відтепер українські глядачі зможуть легально дивитися такі світові хіти, як «Ейфорія», «Останні з нас», «Друзі», «Гра престолів», «Дім Дракона» та інші.

Нагадаємо, що у 2025 році престижна міжнародна премія The Webby Awards відзначила український застосунок My Drama як найкращу стримінгову платформу у категорії People’s Voice. Це категорія, де переможця обирає саме аудиторія — шляхом відкритого голосування. My Drama — це унікальний застосунок, що дозволяє переглядати вертикальні серіали, кожна серія яких триває до двох хвилин. Усі проєкти створює команда Holywater в Україні, залучаючи місцевих акторів і акторок. Глядачам пропонують драми, трилери та романтичні історії — усе українською мовою. Для користувачів, які перебувають на території України, доступ до контенту є повністю відкритим.

