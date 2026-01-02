close-btn
Нова SIM або eSIM: як забезпечити стабільний звʼязок у кризових умовах

02.01.2026 13:40
Микола Деркач

Стабільний звʼязок критично важливий, особливо під час повномасштабної війни. Якщо SIM-картка зношена, це може спричиняти обриви звʼязку або слабкий сигнал. У таких випадках варто замінити SIM або перейти на eSIM

Фото: freepik.com

Про це йдеться у матеріалі Мінцифри.

Змінюйте SIM або обирайте eSIM, якщо:

  • SIM зношена — виникають перебої або нестабільний сигнал.
  • Потрібен резервний оператор — eSIM дає змогу швидко перемикатися між мережами.
  • Потрібна дистанційна активація — eSIM підключається онлайн без відвідування салону.

Сьогодні більшість сучасних смартфонів підтримують LTE, а часто й eSIM. Це допомагає залишатися на зв’язку навіть у складних умовах.

Читайте також: Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell

«Якість звʼязку також залежить від пристрою. Сучасні смартфони оптимізовані для роботи в мережах нового покоління й забезпечують стабільніше підключення там, де старі технології вже неефективні, — зазначається у повідомленні. — Залишайтеся на звʼязку. Користуйтеся порадами від Мінцифри».

Фото: t.me/mintsyfra

Раніше ми також писали, що президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4670-IX, який на законодавчому рівні визначає обов’язкові параметри якості мобільного інтернету та встановлює чіткі правила для операторів. Документ має забезпечити стабільне покриття в усіх регіонах і зробити мобільний зв’язок передбачуванішим для користувачів.

Як зазначає віцепрем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, ухвалення закону — це черговий крок до того, щоб кожен українець мав доступ до швидкого мобільного інтернету незалежно від місця проживання. Держава отримує інструменти для контролю якості послуг, а оператори — зобов’язання дотримуватися нових вимог.

credit link image
