Нова SIM або eSIM: як забезпечити стабільний звʼязок у кризових умовах

Стабільний звʼязок критично важливий, особливо під час повномасштабної війни. Якщо SIM-картка зношена, це може спричиняти обриви звʼязку або слабкий сигнал. У таких випадках варто замінити SIM або перейти на eSIM
Про це йдеться у матеріалі Мінцифри.
Змінюйте SIM або обирайте eSIM, якщо:
- SIM зношена — виникають перебої або нестабільний сигнал.
- Потрібен резервний оператор — eSIM дає змогу швидко перемикатися між мережами.
- Потрібна дистанційна активація — eSIM підключається онлайн без відвідування салону.
Сьогодні більшість сучасних смартфонів підтримують LTE, а часто й eSIM. Це допомагає залишатися на зв’язку навіть у складних умовах.
Читайте також: Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell
«Якість звʼязку також залежить від пристрою. Сучасні смартфони оптимізовані для роботи в мережах нового покоління й забезпечують стабільніше підключення там, де старі технології вже неефективні, — зазначається у повідомленні. — Залишайтеся на звʼязку. Користуйтеся порадами від Мінцифри».
Раніше ми також писали, що президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4670-IX, який на законодавчому рівні визначає обов’язкові параметри якості мобільного інтернету та встановлює чіткі правила для операторів. Документ має забезпечити стабільне покриття в усіх регіонах і зробити мобільний зв’язок передбачуванішим для користувачів.
Як зазначає віцепрем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, ухвалення закону — це черговий крок до того, щоб кожен українець мав доступ до швидкого мобільного інтернету незалежно від місця проживання. Держава отримує інструменти для контролю якості послуг, а оператори — зобов’язання дотримуватися нових вимог.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Україна отримає нову інтернет-магістраль Чорним морем — Федоров
Скільки податків сплатили інтернет-провайдери у 2025 — Гетманцев
У кого з мобільних операторів України найшвидший інтернет