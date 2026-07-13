HR-лідери про дефіцит талантів, нові професії та стійкість команд: як пройшов HR Wisdom Summit 2026

8 липня 2026 року у Києві HR Wisdom Summit 2026 від Delo.ua та бізнес/медіа бюро Ekonomika+ зібрав понад 500 HR, CEO, керівників бізнесів і лідерів змін, які працюють із головними викликами нового ринку праці — дефіцитом кадрів, трансформацією професій, розвитком команд і побудовою стійких організацій

Ведучими HR Wisdom Summit 2026 стали Ірина Прокоф’єва (1+1 media) та Святослав Гринчук (ТСН). З вітальним словом від організаторів виступила Тетяна Смірнова, CEO бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та задала енергію заходу.

Що насправді стоїть за цифрами українського ринку праці, розібрала Марія Абдулліна (OLX Робота), показавши, як дефіцит кадрів, демографічні процеси та зміна очікувань кандидатів змушують роботодавців переглядати кадрові стратегії.

Нову анатомію вигорання українців і вплив тривалого стресу на робочі процеси представила Дар’я Нагаєва (Gradus). Спікерка акцентувала, що ментальний стан команд поступово стає фактором бізнес-ефективності.

Панельна дискусія «Ринок праці та кадрові стратегії — час активної адаптації» за участі Тетяни Смірнової (Ekonomika+), Тіни Ніколової (БФ «Життєлюб»), Ігоря Ліскі (EFI Group), Дар’ї Нагаєвої (Gradus) та Ганни Приходченко («Аврора») показала, як бізнес змінює підходи до найму в умовах скорочення кадрового резерву та нової демографічної реальності.

Покоління, яке прийде на ринок праці найближчими роками, стало темою виступу Дениса Блощинського (громадський діяч, бізнесмен), який закликав компанії вже зараз думати про середовище, у якому молоді спеціалісти будуватимуть професійний шлях.

Як компанії можуть не лише шукати, а й вирощувати власних фахівців, розповіла Анастасія Кузьменко (1+1 media school) і презентувала кейс розвитку внутрішньої освітньої екосистеми.

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Професії майбутнього та підготовку фахівців для нових ролей обговорили учасники панелі за участі Сергія Береснева (Kyiv School of Economics), Андрія Длігача (Advanter Group та міжнародна бізнес-спільнота Board), Ігоря Лук’яненка (UpPro School), Поліни Айдин (CAPAROL Україна), Катерини Залозних («АрселорМіттал Кривий Ріг»), Наталії Лященко (КИЇВ24) та Вадима Пухальського (Метінвест Політехніка).

Тетяна Попова (Uklon) говорила про корпоративну культуру як стратегічний актив компанії та рішення, як зберегти власну ДНК у складі глобальної групи.

Від окремих ініціатив до системного підходу — досвід побудови wellbeing у ПриватБанку представила Марта Мартиненко (Приватбанк).

Ветеранська адаптація вже стала окремим напрямом HR-стратегії, а практичні висновки бізнесу за роки роботи з цим викликом обговорили Наталія Ємченко (SCM, ГО «Серце Азовсталі» та Фонд Ріната Ахметова), Марина Хонда (КМДА), Оксана Філоненко (ГО «Центр зайнятості Вільних людей»), Катерина Зубенко (Starlight Media), Ксенія Сухова (Фонд Ріната Ахметова) та Петро Лукіянчук (Група «Нафтогаз»).

Тетяна Шерман (Academy DTEK), Вюсал Талибов (Foundation Coffee Roasters), Мар’яна Кошарновська (AB InBev Efes Ukraine), Марина Зварич (СК ІНГО), Дарина Багмет (НАК «Нафтогаз України») та Наталя Король (ТАС Агро) обговорили, як сильний бренд роботодавця формується через реальний досвід працівників.

Тривалий стрес змінює не лише стан людей, а й управлінські підходи компаній — про це у дискусії про ментальне здоров’я як управлінське рішення говорили Олена Матушенко (Power Mental Health), Дмитро Судак (Тева в Україні), Світлана Мозгова («Астарта-Київ»), Тетяна Сахарук (Глобальний договір ООН в Україні) та Катерина Агапос (Wellbeing Company).

Наталія Лисун (Київстар) поділилася досвідом про можливості Big Data для пошуку персоналу та як аналітика допомагає компаніям краще розуміти ринок кандидатів і приймати кадрові рішення.

Наталія Лукаш (HR Mentor), Ілона Пасечник (ALVIVA GROUP), Юлія Тітуренко (банк «Південний») та Тетяна Гончар (DCT Consulting) обговорили роль HRD у сучасному бізнесі, що давно вийшла за межі управління персоналом і стала частиною стратегічних рішень компанії.

Завершенням HR Wisdom Summit 2026 стала церемонія нагородження найкращих роботодавців та HRD за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших», де відзначили компанії та управлінців за системну роботу з командами, розвитком людей і трансформацією HR-практик.

HR Wisdom Summit 2026 показав, що конкуренція за людей переходить у нову фазу: компанії змагаються не лише за фахівців, а й за здатність створювати середовище, у якому люди готові залишатися, розвиватися та брати участь у розвитку бізнесу.

Організатори HR Wisdom Summit 2026 — Delo.ua та бізнес/медіа бюро Ekonomika+ — дякують партнерам за внесок у розвиток сучасної HR-екосистеми України:

Генеральному партнеру — Група Нафтогаз

Генеральному медіапартнеру — 1+1 media

Головним партнерам — страховій компанії INGO, АрселорМіттал Кривий Ріг, OLX Робота, Тева в Україні

Партнерам заходу: AB InBev Efes Ukraine, гостинному партнеру DTEK Academy, кавовому партнеру Foundation Coffee Roasters, водному партнеру «Моршинська», солодкому партнеру ALVIVA GROUP, алкогольному партнеру AZNAURI, отакому партнеру «Otaka Комбуча».

Медіапартнерам:«Ми Україна», «Ми Україна+», рекламний холдинг «Мегаполіс+», «КИЇВ 24», Live Marketing, Starlight Media, Reclen, Infovision, медійний холдинг «Апостроф», Mediafusion, trueua, Hurma.work, ВС Медіа, HiTech Expert, Kyiv1, Logist.fm, «Комерсант Український», «Ділова столиця», Burda media Ukraine, Payspace Magazine, Главком, журнал ProfBuild, Marketer.ua, Founder, Economist, budynok.com.ua, 44.ua, «Перший бізнесовий», Mind.ua, mc.today, InVenture, Worksafe.ua, HR Liga, Clever Stuff. Європейська Бізнес Асоціація.

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