PlayCity знову оштрафувало відомого оператора азартних ігор на ₴4 млн

PlayCity провело позапланову перевірку ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» — виявлено повторні порушення

Про це повідомила пресслужба PlayCity

Застосували штрафні санкції через:

можливість поповнення ігрового рахунку з банківської картки третьої особи — штраф ₴4 323 500 ;

; невиконання попереднього розпорядження PlayCity про усунення ідентичного порушення — додаткові ₴432 350 штрафу.

Загальна сума штрафних санкцій до організатора азартних ігор — понад ₴4,7 млн.

«Продовжуємо системно контролювати роботу ліцензованих організаторів, щоб ринок азартних ігор був прозорим, підзвітним і контрольованим», — йдеться у повідомленні PlayCity.

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Попередній штраф компанія отримала у березні цього року. Сума була аналогічною — ₴4 323 500. Тоді зазначалось, що частину порушень було виправлено під час проведення перевірки. Щодо інших видали розпорядження до організатора для їх усунення.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що в цьому випадку більша частина штрафу була накладена за саме порушення, тоді як окрему санкцію регулятор застосував за невиконання раніше виданого розпорядження щодо його усунення.

Нагадаємо, що PlayCity застосував штраф у розмірі ₴4,32 млн до ТОВ «ЛІМОН» за порушення вимог законодавства у сфері організації азартних ігор. За даними регулятора, оператор допустив проведення розрахунків із використанням коштів третіх осіб, що суперечить встановленим правилам роботи грального бізнесу.

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