ФРС вперше у 2025 знизила відсоткову ставку: як відреагували ринки

Федеральна резервна система США (ФРС) у середу, 17 вересня, схвалила очікуване зниження ключової ставки та сигналізувала про ще два зниження до кінця року. Це рішення ухвалили на тлі занепокоєнь щодо ринку праці США, попри те, що інфляція залишається підвищеною

Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку більшістю голосів (11 проти 1) знизив базову ставку за федеральними фондами на 0,25 п. п. Тепер вона перебуває у діапазоні 4,00%–4,25%.

Новопризначений губернатор Стівен Міран став єдиним, хто виступив проти, закликаючи одразу до зниження на піввідсотка. Губернатори Мішель Боуман і Крістофер Воллер, яких також розглядали як потенційних опонентів, підтримали зменшення на 25 базисних пунктів. Усі троє були призначені Дональдом Трампом, який протягом літа наполягав, аби ФРС знижувала ставки не поступово, а швидко й агресивно.

У заяві після засідання комітет охарактеризував економічну активність як таку, що «сповільнилася», та додав, що «зростання зайнятості знизилося», а інфляція «піднялася і залишається дещо підвищеною». Таке поєднання нижчих темпів створення робочих місць та високої інфляції суперечить подвійній меті ФРС — забезпеченню стабільних цін і повної зайнятості.

«Невизначеність щодо економічних перспектив залишається підвищеною, — йдеться у заяві. — Комітет уважно ставиться до ризиків за обома напрямами мандата та вважає, що ризики для зайнятості зросли».

Реакція ринків та економічні сигнали

Після оголошення рішення фондові індекси коливалися: частина зросла, інші — впали. Прибутковість держоблігацій також змішана: короткі терміни знизилися, а довші — підросли. Голова ФРС Джером Пауелл пояснив зниження ставки як «управління ризиками», а не як сигнал про слабку економіку.

«Я не думаю, що це управління ризиками. Я думаю, що це керування кораблем, — сказав Ден Норт, головний економіст Allianz Trade North America. — Я думаю, що це крок, яким ми безумовно намагаємося керувати економікою, а не просто говоримо: «Гаразд, ми зробимо це невелике зниження і використаємо його, щоб запобігти погіршенню ситуації».

На пресконференції після засідання Пауелл наголосив на уповільненні ринку праці: «Помітне зниження як попиту, так і пропозиції робочої сили є незвичним для нинішнього менш динамічного та м’якшого ринку праці». Він зазначив, що тепер монетарна політика перебуває у «більш нейтральній» позиції.

Попри побоювання, економіка США демонструє стійке зростання, а споживчі витрати перевищують прогнози. Водночас ринок праці слабшає: рівень безробіття у серпні сягнув 4,3% — найвищого з жовтня 2021-го. До того ж остання ревізія показала, що за рік до березня 2025-го економіка створила майже на мільйон робочих місць менше, ніж повідомлялося раніше.

Крістофер Воллер, який вважається потенційним наступником Пауелла (його каденція завершується у травні 2026 року), наголосив, що пом’якшення політики зараз може запобігти подальшому падінню ринку праці.

Варто зауважити, що крипторинок відреагував на новину позитивно, ціни на головні монети рухаються вгору.

За матеріалами cnbc.com.