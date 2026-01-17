Рецесія вже на горизонті — прогноз економіста

Економіст Генрік Зеберг попереджає, що економіка США, як і всього світу, наближається до рецесії. Він звертає увагу на різке погіршення даних щодо зайнятості поза сільським господарством, а також на історично надійний сигнал із ринку праці, який передував кожному спаду, починаючи з 1970-х років

У центрі аналізу Зеберга — нещодавні перегляди статистики щодо робочих місць у США. Вони вказують на значно слабший ринок праці, ніж повідомляли спочатку, а це може означати, що рецесія вже на горизонті.

Зокрема, показник зайнятості за жовтень 2025 року істотно переглянули в бік зниження: тепер він відображає втрату 173 000 робочих місць замість раніше заявленого скорочення на 105 000. Оцінку зростання зайнятості за листопад також знизили — до 56 000 робочих місць.

Ці два послідовні перегляди вниз вказують на очевидне уповільнення темпів найму. Ще важливішим Зеберг називає показник 12-місячної ковзної середньої (MA) створення робочих місць. Він згладжує місячні коливання й історично опускався нижче певного порога на старті кожної рецесії у США з 1970-х років.

Згідно з його прогнозом, ковзна середня вже впала нижче рівнів, які в минулому відповідали входу в рецесію, хоча нинішній ринок праці значно більший, ніж у попередніх циклах. Саме цей «пробій» Зеберг і вважає ключовим сигналом наближення рецесії.

Слабкі дані щодо зайнятості

Останній звіт щодо зайнятості за грудень 2025 року, за його словами, радше додає контексту цьому попередженню, ніж спростовує його. Роботодавці створили приблизно 50 000 робочих місць за місяць: це дозволило уникнути прямого падіння, але стало одним із найслабших грудневих показників поза рецесією за останні десятиліття.

У поєднанні зі значними втратами робочих місць у жовтні та слабшим зростанням у листопаді груднева цифра підсилює картину ринку праці, який втрачає імпульс, а не стабілізується.

Зеберг уже тривалий час обережно оцінює перспективи економіки й попереджає, що інвесторам варто готуватися до історичного обвалу.

Втім, перш ніж такий обвал станеться, кілька секторів, зокрема акції та криптовалюти, ймовірно, зможуть оновити історичні максимуми.

Джерело: Finbold.