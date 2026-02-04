Хто отримає відстрочки онлайн: Міноборони розширило перелік категорій

Цифровізація прибирає черги та зайву бюрократію. Міноборони розширило перелік категорій громадян, для яких відстрочка від мобілізації продовжується автоматично
Про це повідомляється на сайті Мінцифри.
Це означає, що 90% відстрочок тепер продовжуються без участі людини — жодних візитів до ТЦК, черг під кабінетами та збору стосів паперів. Система сама перевіряє дані в реєстрах.
Як це працює?
Українці, які мають право на автоматичне продовження, вже отримали push-сповіщення в застосунку Резерв+.
Не отримали сповіщення?
Це сигнал, що в державних реєстрах відсутні або застарілі дані про вас. У такому разі алгоритм не може спрацювати автоматично. Вам потрібно оновити інформацію або звернутися до ЦНАПу з документами для продовження відстрочки вручну.
+7 нових категорій громадян, які відтепер можуть отримати відстрочку онлайн:
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- учителі шкіл;
- особи, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
- особи, які доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;
- опікуни особи, визнаної недієздатною;
- ті, хто мають дружину чи чоловіка з інвалідністю ІІІ групи;
- особи, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.
Для окремих категорій автоматичне продовження наразі неможливе. Вам необхідно особисто відвідати ЦНАП, якщо ви:
- опікун, піклувальник, прийомний батько чи батько-вихователь, який виховує дитину з інвалідністю до 18 років;
- усиновлювач або законний представник дитини-сироти;
- військовозобов’язаний до 25 років, який пройшов базову загальновійськову підготовку;
- належите до інших категорій громадян у передбачених законом окремих випадках.
Повний перелік категорій громадян, для яких відстрочка буде продовжена автоматично:
- Люди з інвалідністю.
- Люди з тимчасовою непридатністю до служби.
- Студенти та аспіранти.
- Працівники закладів вищої та профосвіти.
- Учителі шкіл
- Батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі.
- Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
- Особи, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності.
- Жінки та чоловіки військових, які мають дитину.
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I, II або III групи.
- Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи.
- Особи, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.
- Особи, які доглядають за тяжкохворим членом сімʼї.
- Опікуни особи, визнаної недієздатною.
- Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану.
- Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції гідності.
- Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України.
- Військові, звільнені з полону.
Які документи треба мати та що варто знати перед візитом у ЦНАП — читайте в матеріалі.
