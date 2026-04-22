В Україні пропонують запровадити нові правила бронювання

22.04.2026 19:05
Микола Деркач

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський запропонував новий підхід до бронювання працівників: підприємства можуть отримати право залишати ключових співробітників, якщо самі допоможуть із мобілізаційним ресурсом

Про це нардеп заявив в ефірі UKRLIFETV.

За його словами, один із можливих механізмів передбачає, що бізнес має не просто сплачувати кошти, а фактично брати участь у рекрутингу людей для армії.

«Якщо підприємство має фінансову можливість для того, щоб забронювати одного свого працівника, воно має привести рекрутингом, наприклад, 3, 5, 10 чоловік… Тобто показати, що підприємство зацікавлено в своїх працівниках і воно не просто дає гроші, а приводить конкретних людей, які готові служити», — пояснив Веніславський.

Що означає ця ініціатива

Йдеться не про готове рішення, а про один із варіантів, який обговорюється в межах пошуку балансу між потребами армії та економіки. Ідея полягає в тому, щоб компенсувати бронювання одного спеціаліста залученням кількох нових військовослужбовців.

На думку депутата, це може знизити соціальну напругу, адже замість «викупу» від мобілізації держава отримуватиме додатковий людський ресурс.

Як працює бронювання зараз

Наразі система бронювання в Україні сформована та діє, але має обмеження та постійно доопрацьовується. Вона поширюється переважно на критично важливі підприємства — зокрема оборонно-промислового комплексу.

Також Верховна Рада раніше підтримала в першому читанні законопроєкт, який дозволяє таким підприємствам тимчасово бронювати працівників навіть із порушеннями військового обліку або статусом у розшуку ТЦК — на строк до 45 днів .

Мета цих рішень — уникнути втрати критичних фахівців і забезпечити безперебійну роботу економіки та оборонної галузі .

Що далі

Озвучена Веніславським модель із рекрутингом поки не оформлена як законодавча ініціатива. Вона є частиною ширшої дискусії про реформування системи бронювання на тлі дефіциту кадрів як у війську, так і в економіці.

Очікується, що подальші зміни можуть поєднати різні підходи — від фінансових механізмів до участі бізнесу у формуванні мобілізаційного резерву.

