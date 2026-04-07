close-btn
PaySpaceMagazine

Втрата бронювання: що означає статус «оперативний резерв» у Резерв+

07.04.2026 13:00
Микола Деркач

У застосунку Резерв+ почали масово з’являтися позначки «оперативний резерв», що викликало хвилю занепокоєння серед військовозобов’язаних через можливі обмеження бронювання. У Міністерстві оборони заявили, що жодних нових функцій не впроваджували — йдеться про вже існуючий статус, який просто відображається в системі

Фото: freepik.com

Що сталося

Останніми днями користувачі Резерв+ масово повідомляли про появу нового статусу. У соцмережах і медіа це інтерпретували як нововведення, яке нібито блокує бронювання.

«Останні кілька днів топ звернень — це відмови у бронюванні у зв’язку з тим, що громадянин є резервістом. Так, дійсно, друзі, неможливо забронювати резервіста за загальним класичним правилом, бо постанова Кабінету міністрів цього не передбачає», — розповіла адвокатка Тетяна Потапова.

Насправді ж, за поясненням Міноборони, «оперативний резерв» не є новою функцією — ця категорія існувала і раніше в облікових системах, а застосунок лише відображає дані з реєстру.

У відомстві наголошують: чинні правила бронювання не змінювалися і регулюються окремими нормативними актами.

Хто потрапляє до оперативного резерву

Оперативний резерв формується з громадян, які вже мають військовий досвід або підготовку. Зокрема, це можуть бути:

  • ті, хто проходив військову службу або брав участь у бойових діях;
  • особи з базовою загальновійськовою підготовкою чи навчальними зборами;
  • громадяни з військовою спеціальністю;
  • окремі категорії віком до 60 років, яких можуть залучати до територіальної оборони.

Фактично йдеться про ресурс для швидкого доукомплектування підрозділів у разі потреби.

«Резервісти не підлягають бронюванню, оскільки законодавством не передбачено бронювання осіб, які мають статус резервістів. Бронюванню підлягають лише військовозобов’язані особи, — зазначила адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН.ua. — Тобто, такі особи обліковується в резерві для першочергової мобілізації у разі потреби додаткових сил на фронті»

Чому виник резонанс

Головна причина — практичні наслідки статусу. За словами юристів, особи в оперативному резерві не підлягають бронюванню, оскільки законодавство передбачає бронь лише для військовозобов’язаних, а не резервістів.

Саме тому після появи позначки багато користувачів почали отримувати відмови у відстрочці або бронюванні.

Чи це масове явище

У Міноборони підкреслюють, що ця категорія не є масовою. Йдеться про відносно невелику кількість громадян, які відповідають критеріям резерву.

Водночас цифровізація через Резерв+ зробила цей статус більш видимим — раніше він існував у реєстрах, але не був настільки очевидним для самих користувачів.

Що це означає для користувачів

Позначка «оперативний резерв» не змінює правил мобілізації — вона лише відображає фактичний статус людини в системі військового обліку.

Якщо ж дані в застосунку відображаються некоректно, юристи радять звертатися до ТЦК для їх уточнення або виправлення.

Нагадаємо, що застосунок Резерв+ отримав нову функцію — тепер користувачі можуть увімкнути push-сповіщення про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надіслав паперову повістку поштою.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Допоміжні матеріали: stopcor.org; obozrevatel.com; dev.ua.

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Що потрібно для підвищення зарплат військовим у 2026

Військові пенсії в Україні: як формуються виплати та що дає статус УБД

Зеленського та народ України номінували на Нобелівську премію миру 2026

Польща побудує електронний бар'єр на кордоні з Україною — медіа

Україні загрожує дефіцит коштів на оборону уже влітку — Bloomberg

Дія додала шість категорій до міжнародного Реєстру збитків

Вибір редакції
Всі
ТОП статей 03.04.2026

ТОП статей 02.04.2026

Останні новини
Сьогодні  14:30

Як змінилися міжнародні резерви України — НБУ

 Сьогодні  13:50

«Українські розподільні мережі» отримали нову наглядову раду

 Сьогодні  13:00

Втрата бронювання: що означає статус «оперативний резерв» у Резерв+

 Сьогодні  12:10

Стратег Bloomberg прогнозує падіння Біткоїна до $10 000 у 2026

 Сьогодні  11:10

Як працюватимуть Нова пошта та Укрпошта на Великдень

 Сьогодні  10:10

НБУ презентував нову пам’ятну монету

 06.04.2026  21:00

Люди вперше за понад 50 років побачили зворотний бік Місяця

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.