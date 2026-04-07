Втрата бронювання: що означає статус «оперативний резерв» у Резерв+

У застосунку Резерв+ почали масово з’являтися позначки «оперативний резерв», що викликало хвилю занепокоєння серед військовозобов’язаних через можливі обмеження бронювання. У Міністерстві оборони заявили, що жодних нових функцій не впроваджували — йдеться про вже існуючий статус, який просто відображається в системі

Що сталося

Останніми днями користувачі Резерв+ масово повідомляли про появу нового статусу. У соцмережах і медіа це інтерпретували як нововведення, яке нібито блокує бронювання.

«Останні кілька днів топ звернень — це відмови у бронюванні у зв’язку з тим, що громадянин є резервістом. Так, дійсно, друзі, неможливо забронювати резервіста за загальним класичним правилом, бо постанова Кабінету міністрів цього не передбачає», — розповіла адвокатка Тетяна Потапова.

Насправді ж, за поясненням Міноборони, «оперативний резерв» не є новою функцією — ця категорія існувала і раніше в облікових системах, а застосунок лише відображає дані з реєстру.

У відомстві наголошують: чинні правила бронювання не змінювалися і регулюються окремими нормативними актами.

Хто потрапляє до оперативного резерву

Оперативний резерв формується з громадян, які вже мають військовий досвід або підготовку. Зокрема, це можуть бути:

ті, хто проходив військову службу або брав участь у бойових діях;

особи з базовою загальновійськовою підготовкою чи навчальними зборами;

громадяни з військовою спеціальністю;

окремі категорії віком до 60 років, яких можуть залучати до територіальної оборони.

Фактично йдеться про ресурс для швидкого доукомплектування підрозділів у разі потреби.

«Резервісти не підлягають бронюванню, оскільки законодавством не передбачено бронювання осіб, які мають статус резервістів. Бронюванню підлягають лише військовозобов’язані особи, — зазначила адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН.ua. — Тобто, такі особи обліковується в резерві для першочергової мобілізації у разі потреби додаткових сил на фронті»

Чому виник резонанс

Головна причина — практичні наслідки статусу. За словами юристів, особи в оперативному резерві не підлягають бронюванню, оскільки законодавство передбачає бронь лише для військовозобов’язаних, а не резервістів.

Саме тому після появи позначки багато користувачів почали отримувати відмови у відстрочці або бронюванні.

Чи це масове явище

У Міноборони підкреслюють, що ця категорія не є масовою. Йдеться про відносно невелику кількість громадян, які відповідають критеріям резерву.

Водночас цифровізація через Резерв+ зробила цей статус більш видимим — раніше він існував у реєстрах, але не був настільки очевидним для самих користувачів.

Що це означає для користувачів

Позначка «оперативний резерв» не змінює правил мобілізації — вона лише відображає фактичний статус людини в системі військового обліку.

Якщо ж дані в застосунку відображаються некоректно, юристи радять звертатися до ТЦК для їх уточнення або виправлення.

Нагадаємо, що застосунок Резерв+ отримав нову функцію — тепер користувачі можуть увімкнути push-сповіщення про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надіслав паперову повістку поштою.

