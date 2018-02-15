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ТОП новости, журналы от PSM7.COM
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Microsoft
15.02.2018
Amazon впервые оценивается дороже, чем Microsoft
10.01.2018
Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории
09.01.2018
Visa и Microsoft отказались от поддержки Bitcoin
29.12.2017
Богатейшие люди мира в 2017 увеличили свое состояние еще на $1 трлн
27.11.2017
Черная пятница повысила состояние основателя Amazon до $100 млрд
15.11.2017
Microsoft интегрирует платежи в Skype для предпринимателей
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
30.10.2017
Создатель Amazon вернул себе статус богатейшего бизнесмена в мире
20.10.2017
Капитализация Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет
06.10.2017
Самый умный: системы ИИ от Apple, Google и Microsoft прошли IQ-тест
19.09.2017
Microsoft, Google, Facebook и Apple внедрят оплату биткоинами в браузеры
13.09.2017
$8 миллиардов за сутки: состояние богатейших людей планеты резко увеличилось
11.09.2017
Крупнейший банк Израиля и Microsoft тестируют Blockchain
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
04.09.2017
Компания Microsoft присоединилась к блокчейн-проекту IC3
12.06.2017
Через 5 лет интернет будет принадлежать четырем крупнейшим компаниям
06.06.2017
Названы самые дорогие бренды мира 2017 года
25.05.2017
Microsoft приобретет компанию по кибербезопасности
15.05.2017
На чём зарабатывают свои миллиарды крупнейшие ИТ-компании мира
03.04.2017
Microsoft открыла свою первую IoT-лабораторию в Европе
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