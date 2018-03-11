Платежные системы представляют собой некий аналог расчетов наличными при совершении платежей как внутри страны, так и за рубеж, и являются одним из основных сервисов, предоставляемых банками и другими финучреждениями.

Электронные платежные системы используются для совершения транзакций в Интернете. Они позволяют рассчитываться за товары и услуги. Например, можно оплачивать коммунальные, телевидение, мобильную связь, а также покупки на сайтах. Платежный сервис, использующийся в таких расчетах, подразумевает использование электронных денег, которые являются аналогом наличных средств, и могут мгновенно переводиться между электронными кошельками. Для того, чтобы иметь возможность проводить платежные операции, необходимо пополнить электронный счет, или кошелек. Самым известным инструментом доступа к счету является карта.

Таким образом, ЭПС позволяют значительно упростить финансовые операции между покупателями и торговцами. Они также способствуют развитию электронной коммерции. Однако известным препятствием для стремительного роста этого рынка остается низкий уровень доверия пользователей к электронным деньгам.

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