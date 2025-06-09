БЕБ викрило на шахрайстві працівницю «Айбокс банку» підсанкційної Альони Шевцової

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України викрили учасницю злочинної схеми, яка, використовуючи своє службове становище, здійснювала незаконні дії з платіжними картками та засобами доступу до банківських рахунків

За даними слідства, жінка оформлювала банківські рахунки без відома осіб, на чиє ім’я вони відкривалися. Для цього вона підшуковувала паспортні та інші персональні дані громадян, а також виготовляла підроблені документи — зокрема, анкети-заяви на обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Айбокс банк» та розписки про отримання платіжних карток.

У подальшому вона передавала банківські картки й доступи до рахунків третім особам. Останні використовували їх у злочинних цілях: зараховували, розподіляли та знімали кошти, отримані незаконним шляхом. Справжні власники рахунків про ці операції навіть не підозрювали.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники протиправної схеми.

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Раніше детективи БЕБ завершили спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці «Айбокс банку» Альони Шевцової та її спільниць — Ірини Циганок і Зої Нестеровської.

За версією слідства, підозрювані організували схему з легалізації коштів із використанням технології «міскодингу».

Для цього було створено понад 20 фіктивних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс банку». Надалі гравці нелегальних онлайн-казино переказували кошти на реквізити цих компаній для поповнення своїх акаунтів, маскуючи платежі під оплату неіснуючих товарів та послуг. Таким чином, за попередніми оцінками, було «відмито» близько 5 мільярдів гривень.

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Джерело: Бюро економічної безпеки України.