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БЕБ викрило на шахрайстві працівницю «Айбокс банку» підсанкційної Альони Шевцової

09.06.2025 16:00
Ольга Деркач
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Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України викрили учасницю злочинної схеми, яка, використовуючи своє службове становище, здійснювала незаконні дії з платіжними картками та засобами доступу до банківських рахунків

БЕБ викрило на шахрайстві працівницю «Айбокс банку» підсанкційної Альони Шевцової

БЕБ викрило на шахрайстві працівницю «Айбокс банку» підсанкційної Альони Шевцової Фото: chatgpt.com

За даними слідства, жінка оформлювала банківські рахунки без відома осіб, на чиє ім’я вони відкривалися. Для цього вона підшуковувала паспортні та інші персональні дані громадян, а також виготовляла підроблені документи — зокрема, анкети-заяви на обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Айбокс банк» та розписки про отримання платіжних карток.

У подальшому вона передавала банківські картки й доступи до рахунків третім особам. Останні використовували їх у злочинних цілях: зараховували, розподіляли та знімали кошти, отримані незаконним шляхом. Справжні власники рахунків про ці операції навіть не підозрювали.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники протиправної схеми.

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Раніше детективи БЕБ завершили спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці «Айбокс банку» Альони Шевцової та її спільниць — Ірини Циганок і Зої Нестеровської.

За версією слідства, підозрювані організували схему з легалізації коштів із використанням технології «міскодингу».

Для цього було створено понад 20 фіктивних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс банку». Надалі гравці нелегальних онлайн-казино переказували кошти на реквізити цих компаній для поповнення своїх акаунтів, маскуючи платежі під оплату неіснуючих товарів та послуг. Таким чином, за попередніми оцінками, було «відмито» близько 5 мільярдів гривень.

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Джерело: Бюро економічної безпеки України.

Рубрики: БанкиБезпекаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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