Домінування Біткоїна зростає: альтсезон може й не настати

Криптотрейдери дедалі рідше використовують прибуток від Біткоїна (BTC) для купівлі альткоїнів — так, як це відбувалося у попередні бичачі цикли. Це знову ставить під сумнів, чи зможе повернутися повноцінний «альтсезон» — період масового випередження альткоїнами Біткоїна за прибутковістю

За словами Кі Ян Джу, СЕО CryptoQuant, тренд перетоку капіталу з BTC в альткоїни «фактично зник». Він навів дані CryptoQuant, які показують, що обсяги торгівлі альткоїнами в парах із Біткоїном впали до найслабших рівнів із 2021 року. Йдеться саме про середньо- та малокапіталізовані альткоїни, що торгуються проти BTC на централізованих біржах — без урахування великих активів типу Ethereum, XRP, BNB чи Solana. Раніше саме цей потік капіталу різко зростав у 2017 і 2021 роках, підживлюючи рекордні альтсезони.

Подібні дискусії про статус альтсезону точаться на ринку вже не вперше: раніше аналітики вже фіксували технічні сигнали на користь відновлення альткоїнів, однак наголошували, що для повноцінного альтсезону потрібне одночасне поєднання кількох факторів — зростання індексу ISM Manufacturing PMI вище 55, масштабне розширення ліквідності та стійке зниження домінування Біткоїна.

«Епоха, коли альти зростали просто тому, що зростав BTC, можливо, закінчилася», — заявив Кі Ян Джу.

Ширший ринок альткоїнів (без урахування стейблкоїнів) також став значно концентрованішим: його обсяг становив приблизно $600 млрд, з яких топ-10 альткоїнів займали близько $483 млрд, або 80,5%. Кількість великих альткоїнів за капіталізацією також різко скоротилася — якщо у 2021 році понад 106 токенів мали капіталізацію вище $1 млрд, то у червні 2026 року таких залишилося лише близько 50.

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В іншому дописі Кі Ян Джу зазначив, що «наративні» альткоїни — ті, що тримаються лише на хайпі без реального продукту — поступово втрачають значення в міру дорослішання ринку. На його думку, стійкішими позиціями зараз володіють токени, пов’язані з реальним бізнесом, прибутковим DeFi, стейблкоїнами, токенізованими реальними активами та ШІ-агентами. Це означає, що наступний цикл альткоїнів може стати менш масовим — успіх чекатиме не весь ринок одночасно, а лише ті токени, які знайдуть реальне застосування.

Додатковий тиск на альтсезон чинить і динаміка домінування Біткоїна (BTC.D): показник відскочив від своєї 100-тижневої експоненціальної ковзної середньої та нижньої лінії тренду зростаючого каналу — обидва рівні зійшлися на позначці 58,75%. Якщо імпульс збережеться, BTC.D може піднятися до верхньої межі каналу поблизу 60%, що означатиме посилення позицій Біткоїна за рахунок решти ринку і подальше відтермінування альтсезону.

Аналітик Rekt Capital висловлює схожу думку: він звертає увагу на бичачу дивергенцію в показнику домінування Біткоїна, що свідчить про те, що «альтсезон відкладається». Водночас він зауважив, що потенціал зростання самого домінування може бути обмеженим, оскільки показник уже втратив свій макротренд на зростання — тож поточний відскок може виявитися лише короткочасним відновленням після пробою, а не початком нової тривалої тенденції. За його песимістичним сценарієм, домінування Біткоїна може опуститися до позначки 57% — рівня 200-тижневої експоненціальної ковзної середньої.

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Джерело: Cointelegraph.