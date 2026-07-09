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Крипторинок стрімко падає, втративши ще 13% — аналіз Binance

09.07.2026 14:20
Микола Деркач

Сукупна капіталізація криптовалютного ринку у липні 2026 року скоротилася на 12,7% — до $2,13 трлн. Серед головних причин аналітики Binance називають слабкі припливи коштів до біржових криптофондів (ETF), масштабний розпродаж альткоїнів та жорсткі сигнали Федеральної резервної системи США щодо подальшої монетарної політики

Крипторинок стрімко падає, втративши ще 13% — аналіз Binance

Фото: chatgpt.com

Про це йдеться у щомісячному аналітичному звіті Monthly Market Insights.

За оцінкою експертів, очікуваного припливу інституційного капіталу через ETF у липні так і не відбулося, тоді як продажі альткоїнів досягли найвищого рівня за останні п’ять років. Додатковий тиск на ринок також спричинили жорстка риторика Федеральної резервної системи та загострення геополітичної напруженості після зриву переговорів щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

У Binance вважають, що квітневе зростання криптовалют виявилося лише короткостроковим відскоком, а не початком стійкого відновлення ринку. Найближчим часом ключовими факторами для інвесторів залишатимуться сигнали ФРС та динаміка надходження коштів до спотових криптовалютних ETF.

Окремо у звіті зазначається, що користувачі Binance демонструють доволі консервативний підхід до інвестування. Близько 37% їхніх активів зберігаються у стейблкоїнах, що забезпечує високу ліквідність портфелів. Водночас значна частина інвестицій припадає на компанії, пов’язані зі штучним інтелектом та обчислювальною інфраструктурою (25%), а також на сектор квантових технологій (22%).

Ще одним помітним трендом стало різке зростання інтересу до токенізованих акцій. Після IPO компанії SpaceX 12 червня середньодобовий обсяг торгів безстроковими контрактами на її акції (SPCX) на Binance зріс приблизно у 18 разів — з близько $89 млн до $1,6 млрд на добу. Це свідчить про високий попит інвесторів на такі інструменти.

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Аналітики також відзначили стрімкий розвиток ринку прогнозів. Обсяг торгів, пов’язаний із матчами чемпіонату світу, перевищив $5,4 млрд, а загальний місячний оборот спортивних прогнозних ринків сягнув понад $20 млрд — найкращого результату за всю історію цього сегмента. Якщо нинішні темпи зростання збережуться, до 2030 року річний обсяг такого ринку може досягти $739 млрд.

Крім того, Binance звернула увагу на стабільність торгівлі токенізованими акціями під час вихідних і свят. Зокрема, під час 65,5-годинної паузи на американських біржах у зв’язку зі святом Juneteenth токенізовані акції зберігали майже повну відповідність ринковим цінам, підтверджуючи можливість безперервної торгівлі у форматі 24/7.

Редакція PSM звертає увагу, що липень став ще одним нагадуванням про високу чутливість криптовалютного ринку до макроекономічних та геополітичних факторів. Попри корекцію капіталізації, розвиток токенізованих активів, прогнозних ринків і секторів штучного інтелекту свідчить про те, що інтерес інвесторів поступово зміщується від спекулятивних активів до нових фінансових інструментів та технологічних напрямів.

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Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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