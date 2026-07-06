Три події, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Цього тижня на фінансових ринках не очікується публікації великої кількості макроекономічних звітів, здатних суттєво змінити настрої інвесторів. Водночас учасники ринку уважно стежитимуть за даними щодо американської економіки та сигналами Федеральної резервної системи США, які можуть визначити подальший рух як традиційних, так і криптовалютних активів

Позитивна динаміка крипторинку, що сформувалася наприкінці минулого тижня, збереглася і на вихідних. Загальна капіталізація цифрових активів продовжує зростати, тоді як інвестори готуються до низки важливих подій.

Протокол засідання ФРС та статистика ринку праці

Однією з ключових подій стане публікація протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи США (FOMC), яка запланована на середу. Документ може дати інвесторам більше інформації щодо подальшої монетарної політики регулятора на тлі зростання інфляційного тиску.

Це буде перший оприлюднений протокол за участю нового голови ФРС Кевіна Варша. На попередньому засіданні регулятор залишив ключову процентну ставку без змін, однак подорожчання енергоносіїв може вплинути на подальші рішення щодо вартості запозичень.

Протягом тижня також буде оприлюднено низку даних про стан американського ринку праці. У понеділок вийде індекс ділової активності у сфері послуг (S&P Global Services PMI), у вівторок — звіт ADP про зміну зайнятості в приватному секторі, а в четвер — дані щодо первинних звернень за допомогою з безробіття.

Аналітики звертають увагу, що кількість працівників, зайнятих на повний робочий день у США, у червні скоротилася на 514 тис. осіб, опустившись до найнижчого рівня з грудня 2024 року. Це може свідчити про поступове охолодження американського ринку праці.

Сезон звітності та новини фондового ринку

Додаткову увагу інвесторів цього тижня приверне старт нового сезону квартальної фінансової звітності американських компаній.

Крім того, компанія SpaceX, акції якої представлені під тікером SPCX, має приєднатися до індексу Nasdaq-100.

Тим часом сукупна капіталізація фондового ринку США вперше перевищила 80 трлн доларів, встановивши історичний рекорд. За оцінками аналітиків, американські компанії наразі формують близько 48% світової ринкової капіталізації.

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Яка ситуація на крипторинку

Станом на ранок понеділка загальна капіталізація криптовалютного ринку зросла приблизно на 1,1% — до $2,26 трлн.

Bitcoin продовжив відновлення після невдалого червня, додавши близько 2,7% за вихідні та піднявшись до 63 700 доларів — найвищого рівня за останні два тижні.

Ще впевненішу динаміку продемонстрував Ether, який за останній тиждень подорожчав приблизно на 14% і наблизився до позначки 1 800 доларів.

Серед альткоїнів переважно спостерігалося зростання, а найкращу динаміку показали токени Hyperliquid і Canton.

Редакція PSM звертає увагу, що цього тижня саме макроекономічні новини зі США можуть стати головним драйвером волатильності на криптовалютному ринку. Публікація протоколу ФРС, статистики щодо зайнятості та старт сезону корпоративної звітності здатні вплинути на настрої інвесторів і короткострокову динаміку як Bitcoin та Ether, так і інших цифрових активів.

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За матеріалами cryptopotato.com; wsj.com.