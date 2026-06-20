Якою буде ціна Ethereum 1 липня — прогноз

До 1 липня залишилося лише 12 днів — і Finbold вирішив спитати думку у двох штучних інтелектів, Grok та ChatGPT, скільки коштуватиме Ethereum на цю дату. Результат вийшов цікавим: середній прогноз обох моделей становить близько $1 780, а найоптимістичніша оцінка сягає $1 960. У найгіршому сценарії ціна може опуститися до $1 610

Цікаво, що моделі розійшлися в оцінках. Grok виявився обережнішим аналітиком: його песимістичний, базовий та оптимістичний прогнози склали $1 600, $1 730 і $1 880 відповідно. ChatGPT же традиційно дивиться на ситуацію сміливіше — від $1 620 у найгіршому випадку до цілих $2 040, якщо все піде добре.

Штучний інтелект далеко не вперше береться прогнозувати долю Ethereum — і результати завжди залежать від моделі. Наприкінці минулого року, наприклад, ChatGPT-5 теж демонстрував куди більший оптимізм, ніж конкуруючі алгоритми, прогнозуючи зростання до діапазону $5 000–6 200.

А чому власне такий розкид у цифрах? Усе залежить від того, як кожна модель трактує поточну ринкову ситуацію. Grok вважає, що ключове — це рівень $1 750–1 800: якщо Ethereum зможе пробити його і отримати підтримку від нового притоку коштів у відповідні біржові фонди, шлях відкриється до $1 880. Якщо ж великих новин не буде, монета просто застрягне в районі $1 700–1 730. А найгірший варіант — втрата підтримки на рівні $1 650–1 680, що може потягнути ціну вниз більш ніж на 6%.

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ChatGPT дивиться на ту саму картину трохи інакше і сміливіше. На його думку, якщо Ethereum рішуче закріпиться вище $1 800 і отримає підтримку від інституційних інвесторів, ціна може сягнути аж $2 040. Базовий сценарій передбачає спокійну консолідацію вище $1 700 без особливих подій — це дає прогноз у $1 812. А ось якщо настрої на ринку погіршаться і підтримка $1 650–1 680 не втримається, модель попереджає про можливе падіння на 5–7%.

Звісно, варто пам’ятати: це прогнози штучного інтелекту, а не фінансова рекомендація — ринок криптовалют залишається непередбачуваним, і реальна ціна 1 липня може суттєво відрізнятися від будь-якого з цих сценаріїв.

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Джерело: Finbold.