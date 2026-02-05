close-btn
Нафтогаз попередив про необхідність оновити дані

05.02.2026 19:40
Микола Деркач

Споживачам газу радять перевірити та за потреби оновити свої дані, щоб уникнути помилок у платіжках. У Нафтогазі нагадали, що некоректна або застаріла інформація може впливати на правильність нарахувань і отримання рахунків

Фото: freepik.com

У компанії зазначили, що актуалізація контактних і паспортних даних є актуальною для частини абонентів. Йдеться насамперед про випадки, коли змінювався власник квартири чи будинку, оновлювався номер телефону або відбувалися зміни в паспортних даних. Якщо ці відомості не оновити вчасно, у майбутньому можуть виникати труднощі з обслуговуванням або формуванням платіжних документів.

Нафтогаз обслуговує близько 98% споживачів газу в Україні — це приблизно 12,5 млн домогосподарств. У компанії наголошують, що перевірка даних займає небагато часу, але дозволяє уникнути зайвих проблем і непорозумінь.

Оновити інформацію можна дистанційно, без відвідування відділень. Для цього потрібно скористатися сайтом Нафтогазу та розділом «Актуалізація даних», де абонент вводить номер особового рахунку та перші три літери прізвища власника.

Читайте також: Скільки грошей держава виділила на пенсії та інші соцвиплати у 2025

Після цього необхідно додати актуальний номер телефону, пройти швидку верифікацію та заповнити заяву — через застосунок Дія, портал IDGOVUA або за допомогою паперового шаблону.

Заяву можна підписати Дія.Підписом, кваліфікованим електронним підписом або власноруч. Разом із підписаними документами потрібно надіслати сканкопії або якісні фотографії необхідних підтверджень. У Нафтогазі підкреслюють, що вчасне оновлення даних гарантує коректне оформлення рахунків і стабільне отримання газових послуг.

Раніше ми також писали, що з січня українці отримують оновлені платіжки за доставку газу. Сума в них може змінитися навіть без підвищення тарифів — через щорічний перерахунок розрахункового обсягу споживання.

За матеріалами napensii.ua.

