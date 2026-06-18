Гігантський астероїд наблизиться до Землі вперше за 400 років

Наприкінці червня повз Землю пролетить астероїд 1997 NC1, який вважається потенційно небезпечним через свої розміри. За даними NASA, це буде його найближче зближення з нашою планетою майже за 400 років. Хоча загрози зіткнення немає, подія вже привернула увагу астрономів у всьому світі

Астероїд 1997 NC1 наблизиться до Землі 27 червня на відстань близько 2,57 млн км. За космічними мірками це відносно близько, однак об’єкт залишиться на безпечній дистанції від нашої планети.

За оцінками NASA, діаметр астероїда становить від 700 до 1 600 метрів, що можна порівняти з розмірами великого хмарочоса. Саме через свої габарити його відносять до категорії потенційно небезпечних астероїдів (PHA — Potentially Hazardous Asteroid).

Попри статус, фахівці наголошують, що жодного ризику зіткнення із Землею під час цього прольоту немає. Проте такі об’єкти перебувають під постійним наглядом астрономів, оскільки навіть незначні зміни орбіти в далекому майбутньому можуть потребувати додаткового аналізу.

У NASA зазначають, що нинішнє зближення стане найтіснішим для 1997 NC1 за кілька століть. Наступні прольоти астероїда відбуватимуться вже на значно більшій відстані.

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Редакція PSM7 звертає увагу, що космічні агентства постійно відстежують тисячі навколоземних об’єктів. Такі спостереження допомагають удосконалювати системи раннього попередження та планетарного захисту, які можуть стати критично важливими у разі виявлення справді небезпечного астероїда.

Це вже третє помітне зближення астероїдів із Землею за останні дні. Так, 16 червня NASA відстежувало астероїд 2026 LV розміром із будинок, який пролетів на відстані близько 1,2 млн км від планети. А сьогодні, 18 червня, повз Землю проходить астероїд 2003 LN6 діаметром близько 40 метрів. Хоча жоден із цих об’єктів не становить загрози, їхня поява нагадує, наскільки активним залишається космічний простір поблизу нашої планети.

Для України такі місії та спостереження цікаві ще й як приклад міжнародної науково-технологічної співпраці, де великі масиви даних, штучний інтелект (AI) та сучасні системи спостереження допомагають прогнозувати потенційні космічні загрози задовго до їхнього можливого наближення до Землі.

Нагадаємо, що Китай наближається до одного з найважливіших етапів у розвитку термоядерної енергетики. Країна очікує, що вже у 2027 році її експериментальний реактор EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) проведе перший експеримент із самопідтримуваною термоядерною реакцією.

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За матеріалами: jpl.nasa.gov; timesofindia.indiatimes.com; moneycontrol.com.