close-btn
PaySpaceMagazine

На Землю летять уламки астероїда, розбитого апаратом NASA: чи несе це загрозу

27.08.2024 13:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Попри запевнення вчених, що цього не відбудеться, уламки астероїда, розбитого космічним апаратом DART, летять до Землі. Це несе потенційні ризики для планети

На Землю летять уламки астероїда, розбитого апаратом NASA: чи несе це загрозу

Фото: freepik.com

У вересні 2022 року NASA навмисно зіштовхнула апарат DART з астероїдом Діморфос, щоб спробувати змінити його траєкторію. В такий спосіб вчені перевірили технологію планетарного захисту, яку можна було б застосувати для відбиття великих загроз.

Після успішного зіткнення космічний камінь розлетівся на численні уламки, які полетіли у відкритому космосі у різні боки. Місію DART було визнано вкрай успішною, і науковці запевняли, що ця подія не матиме ніяких наслідків для Землі. Однак згідно з новим дослідженням, деякі уламки можуть досягнути нашої планети протягом кількох десятиліть, повідомляє ScienceAlert.

Читайте також: Що знаходиться всередині Місяця — відповідь вчених

Зокрема дослідники вивчили дані, зібрані супутником для фільмування астероїдів LICIACube, який спостерігав за зіткненням DART з Діморфосом зблизька. Потім вони змоделювали, як уламки астероїда (в основному пил і каміння) могли поширитися в космосі, і відстежили близько 3 мільйонів частинок, деякі з яких досить великі, щоб утворити метеори.

Як наслідки це матиме для Землі

Більшість уламків від зіткнення можуть долетіти до Марса за 13 років. Але найшвидші дістануться нашого світу всього за 7 років, якщо матимуть відповідну швидкість. Водночас моделювання показало, що може пройти до 30 років, перш ніж будь-який із цих уламків буде спостерігатися на Землі.

«Ці детальні дані допоможуть ідентифікувати метеори, створені DART, що дозволить дослідникам точно аналізувати та інтерпретувати явища, пов’язані з зіткненням», — зазначає команда вчених.

Вас може зацікавити: Води на Марсі вистачить на цілі океани — вчені зробили проривне відкриття

Що ж стосується дрібних уламків астероїда Діморфос, то вчені заспокоюють: вони не становлять жодної загрози й навіть якщо досягнуть нашої планети, згорять в атмосфері так швидко, що їх можуть і не встигнути помітити.

Незабаром після того, як DART зіткнувся з астероїдом майже два роки тому, в околицях Діморфоса було видно 40 великих космічних валунів. Місія також змінила положення космічного об’єкта на десятки метрів. Це підтверджує, що подібний підхід може бути застосований для зменшення шкоди від майбутніх потенційно небезпечних об’єктів, які летять до Землі.

Нагадаємо, інтенсивні дебати навколо космічного каменю, що вбив динозаврів, хвилюють науковців вже не одне десятиліття, але нове дослідження виявило деякі важливі дані про історію походження імпактора.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Учені хочуть створити «банк життя» на Місяці

Учені знайшли на Місяці суперматеріал

Учені хочуть побудувати кам’яні стіни на Місяці за допомогою роботів

За матеріалами 24tv.ua

Рубрики: СвітНовиниNASAКосмос
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
SpaceX виконає перший приватний політ з виходом людей у відкритий космос 23.08.2024

SpaceX виконає перший приватний політ з виходом людей у відкритий космос
Що знаходиться всередині Місяця — відповідь вчених 23.08.2024

Що знаходиться всередині Місяця — відповідь вчених
Землю накрила потужна магнітна буря: скільки триватиме 21.08.2024

Землю накрила потужна магнітна буря: скільки триватиме
Води на Марсі вистачить на цілі океани — вчені зробили проривне відкриття 18.08.2024

Води на Марсі вистачить на цілі океани — вчені зробили проривне відкриття
Астероїд, який знищив динозаврів, виявився унікальним — учені 16.08.2024

Астероїд, який знищив динозаврів, виявився унікальним — учені
SpaceX запустить в космос перший ШІ-процесор Nvidia 16.08.2024

SpaceX запустить в космос перший ШІ-процесор Nvidia
Вибір редакції
Всі
«Персоналізація — must-have: як ми створюємо унікальний досвід для кожного клієнта», — директор з продажів NOVUS Дмитро Москвічов
ТОП статей 27.08.2024

«Персоналізація — must-have: як ми створюємо унікальний досвід для кожного клієнта», — директор з продажів NOVUS Дмитро Москвічов

 Коли варто продавати акції? Поради від інвестиційного експерта Біржового університету Микити Гуппала
ТОП статей 23.08.2024

Коли варто продавати акції? Поради від інвестиційного експерта Біржового університету Микити Гуппала
Останні новини
Сьогодні  17:40

НДУ вперше вніс зміни до облікової системи часток ТОВ

 Сьогодні  17:00

Кабмін наповнюватиме бюджет коштом прибутку банків

 Сьогодні  16:20

Популярний застосунок Notion оголосив про вихід з російського ринку

 Сьогодні  16:00

Заробляйте крипту на своєму контенті: як SocialFi змінює правила гри у соцмережах

 Сьогодні  15:40

НБУ анулював ліцензії пʼяти фінустановам

 Сьогодні  15:20

Alliance bank випустив новий застосунок для зручного персонального та бізнес-банкінгу

 Сьогодні  15:00

У ПриватБанку зʼявиться новий вид віртуальних карток

 Всі новини
credit link image