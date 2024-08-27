На Землю летять уламки астероїда, розбитого апаратом NASA: чи несе це загрозу

Попри запевнення вчених, що цього не відбудеться, уламки астероїда, розбитого космічним апаратом DART, летять до Землі. Це несе потенційні ризики для планети

У вересні 2022 року NASA навмисно зіштовхнула апарат DART з астероїдом Діморфос, щоб спробувати змінити його траєкторію. В такий спосіб вчені перевірили технологію планетарного захисту, яку можна було б застосувати для відбиття великих загроз.

Після успішного зіткнення космічний камінь розлетівся на численні уламки, які полетіли у відкритому космосі у різні боки. Місію DART було визнано вкрай успішною, і науковці запевняли, що ця подія не матиме ніяких наслідків для Землі. Однак згідно з новим дослідженням, деякі уламки можуть досягнути нашої планети протягом кількох десятиліть, повідомляє ScienceAlert.

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Зокрема дослідники вивчили дані, зібрані супутником для фільмування астероїдів LICIACube, який спостерігав за зіткненням DART з Діморфосом зблизька. Потім вони змоделювали, як уламки астероїда (в основному пил і каміння) могли поширитися в космосі, і відстежили близько 3 мільйонів частинок, деякі з яких досить великі, щоб утворити метеори.

Як наслідки це матиме для Землі

Більшість уламків від зіткнення можуть долетіти до Марса за 13 років. Але найшвидші дістануться нашого світу всього за 7 років, якщо матимуть відповідну швидкість. Водночас моделювання показало, що може пройти до 30 років, перш ніж будь-який із цих уламків буде спостерігатися на Землі.

«Ці детальні дані допоможуть ідентифікувати метеори, створені DART, що дозволить дослідникам точно аналізувати та інтерпретувати явища, пов’язані з зіткненням», — зазначає команда вчених.

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Що ж стосується дрібних уламків астероїда Діморфос, то вчені заспокоюють: вони не становлять жодної загрози й навіть якщо досягнуть нашої планети, згорять в атмосфері так швидко, що їх можуть і не встигнути помітити.

Незабаром після того, як DART зіткнувся з астероїдом майже два роки тому, в околицях Діморфоса було видно 40 великих космічних валунів. Місія також змінила положення космічного об’єкта на десятки метрів. Це підтверджує, що подібний підхід може бути застосований для зменшення шкоди від майбутніх потенційно небезпечних об’єктів, які летять до Землі.

Нагадаємо, інтенсивні дебати навколо космічного каменю, що вбив динозаврів, хвилюють науковців вже не одне десятиліття, але нове дослідження виявило деякі важливі дані про історію походження імпактора.

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За матеріалами 24tv.ua