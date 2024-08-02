На Землю насувається магнітна буря: чого чекати

На Сонці знову відбулась значна активність, яка спровокує магнітний шторм на нашій планеті

На нашому світилі стався потужний спалах класу M8, що спричинив викид корональної маси (СМЕ) в сторону Землі. Це спричинить геомагнітний шторм помірної сили, повідомляють астросиноптики на порталі дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії.

Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

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За даними порталу Meteoagent, магнітні бурі очікуються протягом вихідних, 3-4 серпня. Сонячна активність матиме К-індекс 6 (червоний рівень), що відповідає сильним геомагнітним хвилюванням, здатним впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків проти цього явища, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, можна полегшити свій стан.

Також варто дотримуватися режиму дня та харчування, пити багато води, гуляти на свіжому повітрі, частіше приймати душ, за можливості уникати прямого попадання сонячних променів. Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати.

Нагадаємо, деякі сонячні бурі можуть чинити набагато більш руйнівний вплив на Землю. Ці події відомі як протонні шторми, які виникають на планети, коли із Сонця під час вибуху виривається потужний потік протонів. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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