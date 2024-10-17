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В небі зійде найбільший супермісяць року: коли спостерігати в Україні

17.10.2024 13:00
Дарія Шуть
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Цього разу супермісяць буде виглядати на 30% яскравішим і майже на 15% більшим за повний місяць у найдальшій точці від Землі

В небі зійде найбільший супермісяць року: коли спостерігати в Україні

Фото: unsplash.com

17 жовтня в небі зійде осінній супермісяць, який ще називають «Місяць мисливця». Ця назва має англосаксонське походження, оскільки його поява колись була сигналом для мисливців готуватися до майбутньої зими. Повню також називали «Місяцем опалого листя» і «Кривавим Місяцем».

Це третій найближчий до Землі повний Місяць у 2024 році — він буде розташований на відстані близько 357 тисяч кілометрів. За даними Adler Planetarium, завдяки цьому супермісяць виглядатиме на 30% яскравішим і майже на 15% більшим, ніж звичайна повня.

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О 14:26 за київським часом Місяць опиниться в точці повної фази. Його буде видно протягом кількох днів — і напередодні, й після 17 жовтня. Найкращий час для спостереження — одразу після заходу Сонця.

Місяць буде розташований між двома яскравими планетами — Сатурном і Юпітером. А вже через три ночі, 20 жовтня, Місяць і Юпітер зійдуть разом.

Наступна повня настане 15 листопада. Її називають «Місяць Бобра», «Морозний Місяць» та «Місяць, що замерзає». Він стане останнім супермісяцем 2024 року.

Нагадаємо, на початку жовтня також можна було спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення. Під час цього астрономічного явища Місяць пройде перед Сонцем, створюючи «вогняне кільце».

Протягом року з Землі можна спостерігати від двох до п’яти сонячних затемнень, тоді як повне сонячне затемнення відбувається лише один або два рази на рік. Це явище не повториться до 2026 року, його було видно в Іспанії, Гренландії та Ісландії.

Також ми писали, що попри всі можливі зусилля людей, глобальне потепління на планеті, скоріше за все, не вийде стримати й воно вийде далеко за прогнозовані межі. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Live Science

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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