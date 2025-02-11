Рада провалила закон, прийняття якого вимагає МВФ

Верховна Рада України не підтримала законопроєкт №12260 «Про кредитну історію»

Про це повідомив Ярослав Железняк, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів, у своєму Telegram.

За законопроєкт проголосували тільки 211 нардепів, а для прийняття необхідно 226.

Але він додав, що вперше в історії депутати 226 голосами відправили законопроєкт на всенародне обговорення.

Железняк додав, що так як таке обговорення відбуватиметься вперше в історії, то «що це таке, ніхто не знає».

Законопроєкт №12260 спрямований на усунення недоліків чинного законодавства та посилення захисту прав позичальників. У пояснювальній записці зазначається, що його ухвалення є частиною зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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Документ мав замінити чинний закон «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та передбачав внесення змін до низки інших законодавчих актів, що регулюють цю сферу.

Основна мета — удосконалити правові та організаційні засади ведення кредитних історій, зокрема, порядок збору, обробки, зберігання, захисту та використання даних про виконання фінансових зобов’язань, а також діяльність установ, залучених до цих процесів. Окрему увагу приділено державному нагляду за цією діяльністю.

Серед ключових положень законопроєкту:

гарантування громадянам та бізнесу права доступу до власної кредитної історії, а також можливості її коригування у випадку внесення недостовірної інформації;

надання права родичам отримувати доступ до кредитної історії особи, яка зникла безвісти або була визнана померлою;

встановлення заборони на використання даних з кредитних історій третіми сторонами без згоди суб’єкта кредитної історії, а також запровадження санкцій за порушення цих норм.

Нагадаємо, що Нацполіція підготувала законопроєкт щодо відповідальності дропів. Дропи (також відомі як грошові мули) беруть участь у 70% фінансових шахрайств в Україні, але законодавчої відповідальності для них досі немає. У зв’язку з цим нещодавно було створено законопроєкт, який передбачає покарання для учасників схеми.

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Додаткове джерело: Бізнес Цензор.