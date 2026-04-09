Ціни на пальне в Україні можуть знизитись — Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела робочу зустріч з Головою правління НАК «Нафтогаз України» щодо поточної ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів

Про це йдеться у матеріалі на Урядовому порталі.

Під час обговорення було відзначено зниження котирувань на основних міжнародних біржах, що має безпосередній вплив на ціни на пальне в Україні.

Зокрема, державна мережа АЗК «Укрнафта» вже відреагувала на зміни та розпочала зниження цін. У разі збереження поточної динаміки на світових ринках очікується більш суттєве зниження вартості.

Прем’єр-міністерка наголосила на необхідності відповідної реакції з боку інших учасників ринку.

«Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури», — підкреслила Юлія Свириденко.

Окремо сторони відзначили стабільну ситуацію із забезпеченням пальним. У березні було досягнуто рекордних за останні п’ять років обсягів постачання, і така ж динаміка буде збережена у квітні.

Раніше ми також писали, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) не виявив ознак змови серед учасників паливного ринку, яка могла б пояснити підвищення цін.

Він уточнив, що розслідування щодо зростання вартості нафтопродуктів стартувало 9 березня. За цей період комітет зібрав і проаналізував необхідні дані, а також провів консультації з урядом.

«Усі українські оператори АЗС купують пальне майже виключно в європейських країнах, в одних і тих самих виробників та трейдерів. Наразі Антимонопольним комітетом України на підставі вже отриманих, проаналізованих даних не зафіксовано станом на сьогодні доказів щодо змови учасників ринку щодо підвищення цін», — підкреслив Кириленко.

Він також зазначив, що оператори ринку фіксують падіння обсягів продажів, тому самі зацікавлені у зниженні цін і готові до цього кроку.

