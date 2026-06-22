Деяким українцям можуть списати борги за комуналку

Заборгованість населення за комунальні послуги в Україні перевищила 100 мільярдів гривень. Хоча автоматичного списання таких боргів законодавство не передбачає, у частині випадків українці можуть законно зменшити суму заборгованості або взагалі домогтися скасування окремих нарахувань

Найперша категорія — власники пошкодженого чи зруйнованого через бойові дії житла. Після офіційної фіксації руйнувань через місцеву владу або застосунок «Дія» нарахування за частину комунальних послуг для такого помешкання можуть припинити. Подібні правила діють і для мешканців територій активних бойових дій чи тимчасово окупованих населених пунктів — там плата за більшість житлово-комунальних послуг здебільшого не стягується.

Держава поступово рухається в напрямку гуманізації стягнення комунальних боргів саме для постраждалих регіонів: Верховна Рада вже ухвалила закон, яким, серед іншого, скасовуються арешти за комунальні борги на територіях бойових дій і тимчасово окупованих територіях — це частина зобов’язань України за програмою Ukraine Facility.

Ще одна категорія — власники житла, де ніхто не проживає понад 30 днів. У такому разі можна домогтися скасування чи зменшення оплати за водопостачання, газ, електроенергію та вивезення сміття. Платити доведеться лише за опалення та утримання будинку — ці статті залишаються обов’язковими попри відсутність мешканців. Юристи водночас радять навіть у такому випадку регулярно передавати показники лічильників, щоб уникнути зайвих нарахувань.

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Окрему увагу варто звернути на строк позовної давності щодо комунальних боргів — згідно зі статтею 257 Цивільного кодексу, він становить три роки. Це означає, що в суді постачальник, як правило, може вимагати стягнення лише за останні 36 місяців. Але є нюанс: якщо людина частково погашала борг, визнавала його чи укладала договір про реструктуризацію, відлік строку розпочинається заново. Крім того, суд не застосовує позовну давність автоматично — про це потрібно подати окреме клопотання самому боржнику.

Якщо заборгованість уже накопичилася, варто звернутися до постачальника послуг із заявою про реструктуризацію — знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, документи на житло та підтвердження доходів. У більшості випадків борг дозволяють розбити на частини й сплачувати поступово разом із поточними рахунками. Водночас варто пам’ятати: заборгованість понад 680 гривень може стати причиною втрати житлової субсидії, хоча право на неї можна відновити після укладення договору про реструктуризацію.

Для тих, хто продовжує ігнорувати борги, наслідки можуть бути значно серйознішими — судові процедури, арешт рахунків, примусове списання коштів та внесення даних до Єдиного реєстру боржників. Статус боржника також здатний зіпсувати кредитну історію, ускладнити отримання позик, а в окремих випадках — навіть призвести до обмеження на виїзд за кордон.

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Джерело: enovosty.