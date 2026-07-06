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Доплата до пенсії 1000 грн у 2026: хто має право

06.07.2026 12:30
Микола Деркач

Українське законодавство передбачає додаткові пенсійні виплати для окремих категорій громадян. Зокрема, у 2026 році багатодітні матері, які відповідають встановленим вимогам, можуть розраховувати на щомісячну надбавку, розмір якої перевищує тисячу гривень

Доплата до пенсії 1000 грн у 2026: хто має право

Фото: chatgpt.com

Таке право визначене Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Доплата призначається жінкам, які народили або офіційно всиновили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до досягнення шестирічного віку.

У певних випадках право на виплату може перейти батькові. Це можливо, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а батько самостійно виховав п’ятьох чи більше дітей до шестирічного віку.

Якою буде надбавка у 2026 році

Розмір доплати залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Із 1 січня 2026 року цей показник встановлено на рівні 2595 грн.

Надбавка становить від 35% до 40% зазначеної суми, тобто пенсіонери можуть отримувати додатково від 908 до 1038 грн щомісяця понад основний розмір пенсії.

Коли багатодітні матері можуть вийти на пенсію

Для цієї категорії громадян закон передбачає можливість дострокового виходу на пенсію. Багатодітні матері мають право оформити пенсію у 50 років, якщо мають щонайменше 15 років страхового стажу та виконують інші вимоги, встановлені законодавством.

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Як оформити щомісячну доплату

Надбавка не призначається автоматично. Для її отримання необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України із відповідною заявою.

До пакета документів потрібно додати:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • документи, що підтверджують страховий стаж;
  • свідоцтва про народження дітей або документи про їх усиновлення.

За необхідності Пенсійний фонд може запросити додаткові документи, які підтверджують факт виховання дітей до шестирічного віку. Після перевірки поданих матеріалів ухвалюється рішення щодо призначення доплати.

Які ще пільги доступні багатодітним сім’ям

Крім пенсійних гарантій, багатодітні родини можуть скористатися й іншими заходами державної підтримки. Сім’ї, які виховують трьох і більше дітей, мають право на 50-відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг, першочергове отримання житла, а також пільгові кредити на будівництво.

Для дітей із багатодітних сімей передбачено безоплатний проїзд у громадському транспорті, можливість проходити оздоровлення за державний кошт та окремі пільги під час вступу й навчання у закладах вищої освіти.

Редакція PSM звертає увагу, що щомісячна надбавка до пенсії для багатодітних матерів не призначається автоматично. Для її отримання необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та повним пакетом документів, які підтверджують право на відповідну виплату.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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