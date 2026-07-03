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Хто успадкує майно, якщо спадкоємець помер: пояснення юристів

03.07.2026 19:30
Микола Деркач

Якщо законний спадкоємець помирає раніше за спадкодавця, це не означає, що його частка спадщини зникає. Українське законодавство передбачає механізм спадкування за правом представлення, який дозволяє майну перейти до наступного покоління родини

Хто успадкує майно, якщо спадкоємець помер: пояснення юристів

Фото: chatgpt.com

Як пояснюють юристи, право представлення не створює нового права на спадщину. Людина, яка успадковує за цим принципом, фактично займає місце померлого родича та отримує лише ту частку, яка належала б йому.

За правом представлення можуть успадковувати:

  • онуки та правнуки — замість своїх померлих батьків, бабусі чи дідуся;
  • племінники — замість померлих брата або сестри спадкодавця;
  • двоюрідні брати та сестри — замість своїх батьків (тітки чи дядька спадкодавця);
  • прабаба та прадід — замість своїх дітей, які були бабою чи дідом спадкодавця.

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Якщо на одну частку претендують кілька осіб (наприклад, двоє онуків замість померлого сина), вона розподіляється між ними порівну.

Водночас право представлення діє не завжди. Воно не застосовується, якщо:

  • спадщина передається за заповітом;
  • спадкоємець за життя відмовився від спадщини;
  • особу усунули від права на спадкування за рішенням суду.

Окремі правила діють для усиновлених дітей. Якщо суд під час усиновлення зберіг правовий зв’язок дитини з біологічними бабою чи дідом, вона також може успадковувати за правом представлення на загальних підставах.

Редакція PSM звертає увагу, що право представлення поширюється лише на спадкування за законом, а не за заповітом. Тому в разі виникнення спірних ситуацій або якщо один зі спадкоємців помер до відкриття спадщини, варто своєчасно звернутися до нотаріуса, щоб правильно оформити документи та підтвердити родинні зв’язки.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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