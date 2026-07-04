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Пенсіонери можуть платити за мобільний зв’язок менше: деталі

04.07.2026 14:00
Микола Деркач

Попри поступове подорожчання мобільного зв’язку в Україні, пенсіонери та люди старшого віку все ще можуть користуватися спеціальними тарифами зі зниженою абонплатою. Найбільші оператори пропонують окремі пакети або акційні умови для цієї категорії абонентів

Пенсіонери можуть платити за мобільний зв’язок менше: деталі

Фото: chatgpt.com

Розповідаємо, які пропозиції доступні зараз.

«Київстар»: тариф для людей від 60 років

Оператор пропонує тариф «ВСЕ РАЗОМ Комфорт», який доступний абонентам віком від 60 років, а також людям з інвалідністю I–III груп.

Щомісячна абонплата становить 220 грн. До тарифу входять:

  • безлімітні дзвінки в мережі;
  • 100 хвилин на номери інших мобільних операторів;
  • 10 ГБ мобільного інтернету;
  • 100 SMS;
  • домашній інтернет та базовий пакет телебачення.

Підключення можливе лише у фірмових магазинах «Київстару» після підтвердження віку або права на пільгу.

lifecell: спеціальна пропозиція від 55 років

Для користувачів віком від 55 років lifecell пропонує тариф «Турбота» за 190 грн на місяць. Компанія зазначає, що така вартість діятиме щонайменше до кінця 2027 року.

Підключитися можна після перенесення свого номера до мережі lifecell.

Також оператор дозволяє оплатити послуги одразу на рік. У такому разі середня вартість користування становитиме 161,50 грн на місяць.

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Vodafone: знижка після перенесення номера

Vodafone не має окремого пенсійного тарифу, однак для абонентів від 55 років діє акційна пропозиція POVAGA.

Після перенесення номера та підключення контрактного тарифу Flexx Go абонентська плата становить 200 грн на місяць замість стандартних 350 грн.

До пакета входять:

  • 15 ГБ мобільного інтернету;
  • безлімітні дзвінки всередині мережі;
  • 500 хвилин на дзвінки по Україні та в окремі країни.

Водночас міжнародний роумінг у цій пропозиції не передбачений.

На що звернути увагу перед підключенням

Перед переходом на новий тариф варто уважно перевірити його умови. Зокрема, чи потрібно переносити номер, чи передбачені дзвінки на номери інших операторів, який обсяг мобільного інтернету входить до пакета та чи оформлюється тариф за передплатою або на умовах контракту.

Редакція PSM звертає увагу, що акційні та соціальні тарифи можуть мати обмежений строк дії або спеціальні умови підключення. Перед оформленням варто перевірити актуальну інформацію на офіційних сайтах операторів або у фірмових магазинах, адже умови, вартість послуг і наповнення пакетів можуть змінюватися.

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Джерело: napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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