Військовим хочуть нараховувати пенсійний стаж по-новому

Кабінет Міністрів презентував нову концепцію професійної пенсійної системи для військовослужбовців, яка має змінити підхід до формування їхнього пенсійного стажу. Зараз право на спеціальну військову пенсію виникає лише після 25 років вислуги — і саме тут криється проблема: мобілізований може провести на фронті кілька років, отримати поранення чи втратити здоров’я, але так і не набрати потрібний стаж для пенсії

Нова модель пропонує інший підхід: пенсійні права формуватимуться вже після першого року служби. Тобто навіть короткий період участі в бойових діях враховуватиметься в загальний стаж, а не «зникатиме» для системи, як це відбувається зараз. За задумом Міністерства соціальної політики, відповідні виплати забезпечать додаткові внески в розмірі 10–16% залежно від умов служби.

Це не перша спроба держави переглянути формулу військових пенсій: раніше вже коригували розрахунок виплат за вислугу років, встановивши мінімальний стаж у 20 років для отримання 50% грошового забезпечення з поступовим зростанням відсотка за кожен додатковий рік служби. Новий же підхід пропонує піти ще далі — прив’язати пенсійні права не до фіксованого порогу років, а до факту самої служби з першого року.

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Утім, у моделі залишається чимало відкритих питань — зокрема хто адмініструватиме ці внески, куди їх спрямовуватимуть і як захищатимуть. У парламенті вже застерігають: без чітких правил є ризик, що система стане непрозорою, а самі внески не гарантуватимуть військовим реальної вигоди.

Окреме питання — справедливість виплат для учасників бойових дій. Наразі всі вони отримують однакові доплати незалежно від того, де саме служили і яким ризикам були піддані. У новій концепції цей принцип поки лишають незмінним, хоча вже обговорюють ідею враховувати реальні умови служби — тривалість перебування в зоні бойових дій, виконання завдань на передовій, рівень ризику та наслідки для здоров’я.

На думку редакції, ключовий ризик цієї реформи — не сама ідея, а деталі її реалізації. Прив’язка пенсійних прав до факту служби з першого року виглядає логічним і справедливим кроком, особливо для мобілізованих, які можуть не дослужити до 25-річного стажу через ранення чи демобілізацію. Однак без прозорого механізму адміністрування додаткових внесків є ризик, що нова система перетвориться на ще один непрозорий фінансовий інструмент — а саме цього найбільше і побоюються в парламенті.

Головна ідея реформи проста: навіть коротка військова служба не повинна «зникати» для пенсійної системи. Але чи запрацює це на практиці, залежатиме від того, наскільки чітко пропишуть правила і чи вдасться захистити гроші військових.

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Джерело: На пенсії.