Як докупити пенсійний стаж і коли його вартість зростає вдвічі

Якщо до пенсії не вистачає кількох місяців чи навіть років стажу, цю проблему можна вирішити — закрити прогалину можна офіційно, через добровільну сплату внесків до Пенсійного фонду. Більше того, частину процедури можна оформити повністю дистанційно, без черг і відвідування установ

Уже з 2027 року вимоги стануть жорсткішими: для виходу на пенсію в 60 років доведеться підтвердити 34 роки офіційного стажу замість сьогоднішніх 33. Тим, у кого з трудовою книжкою негусто, держава пропонує вибір — або працювати довше і вийти на пенсію пізніше (у 63 роки достатньо 24 років стажу, а у 65 — лише 15), або самостійно закупити стаж, якого не вистачає.

Подібна можливість докупити стаж існує в українській пенсійній системі вже не перший рік, і умови щороку коригуються разом із мінімальною зарплатою: раніше Пенсійний фонд також пояснював, що для добровільної участі в системі страхування потрібно укласти договір і сплачувати єдиний соціальний внесок — мінімум на рівні встановленого державою страхового внеску.

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Ціна питання прив’язана до мінімальної зарплати в країні: внесок становить рівно 22% від цього показника. Якщо людина хоче, щоб зараховувалися поточні місяці — наприклад, не працює зараз, але планує наперед, — платіж становить 1 902,34 грн за місяць. А от якщо потрібно закрити прогалину за минулі періоди — той самий стаж «заднім числом» — законодавство вимагає вже подвійної суми: 3 804,68 грн за кожен місяць.

Порядок дій залежить від того, за який саме період плануються виплати. Якщо йдеться про поточні чи майбутні місяці, достатньо укласти електронний договір через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду — це займає буквально кілька хвилин онлайн. А от докупити стаж за минулі роки можна тільки одним шляхом — через заяву до податкової служби, де договір оформлюється вже на папері, безпосередньо у фіскальних органах за місцем реєстрації.

Тож якщо ви точно знаєте, що вашого стажу не вистачає до потрібної планки, варто заздалегідь прикинути, скільки місяців чи років бракує, і вирішити, який сценарій вигідніший — почати докуповувати стаж зараз за пільговим тарифом чи чекати і потім платити вдвічі більше за минулі періоди.

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Джерело: На пенсії.