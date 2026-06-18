Як зміняться зарплати та пенсії українців у 2027-2029 — Гетманцев

У Бюджетній декларації на 2027-2029 роки закладено поступове підвищення мінімальної зарплати, пенсії та прожиткового мінімуму. Водночас Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що таких темпів зростання недостатньо для забезпечення гідного рівня життя українців

«Під час аналізу макропрогнозу Бюджетної декларації особливо зацікавив блок про соціальні стандарти. Давайте подивимося на основні показники», — написав Гетманцев у Telegram.

За базовим сценарієм, мінімальна зарплата може зрости:

у 2027 році – до 9 546 грн,

у 2028 – до 10 377 грн,

у 2029 – до 11 114 грн.

Політик нагадує: наразі мінімальна зарплата становить 8 647 грн.

Тим часом загальний прожитковий мінімум на одну особу протягом 3 років очікується на такому рівні:

у 2027 році – 3 559 грн,

у 2028 – 3 876 грн,

у 2029 – 4 151 грн.

Наразі маємо 3 209 грн.

Також, за відкритими даними, відомо й те, наскільки може збільшуватися мінімальна пенсія. У 2027 році базовий розмір мінімальної пенсії зросте до 2 878 грн, у 2028 — до 3 134 грн, а у 2029 — до 3357 грн. Для порівняння: у 2026 році цей показник дорівнює 2 595 грн.

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Варто зазначити, що згідно із базовим сценарієм, кількість економічно зайнятих українців поступово збільшиться: у 2027 році – до 12,9 млн осіб, у 2028 – до 13,2 млн, у 2029 – до 13,4 млн. Наразі у нашій країні проживає біля 12,8-13 млн економічно активного населення.

Щодо рівня безробіття. За базовими прогнозами, очікується, що рівень безробіття в Україні становитиме: у 2027 році – 12,7%, у 2028 – 12,9%, у 2029 – 12,7%. Цьогоріч цей показник може бути на рівні 12,6-12,9%.

«Про що говорять ці прогнози? За базовим сценарієм найближчі роки очікується дуже скромне зростання соціальних стандартів. Навряд чи така динаміка дозволить зберегти купівельну спроможність населення. Тим часом я впевнений, що українці повинні мати можливість придбати не тільки базові продукти, заплатити за комунальні послуги чи закрити рахунки в лікарні. Дохід наших громадян має відповідати економічним реаліям та закривати усі потреби, включаючи можливість відвезти дітей на відпочинок щороку та забезпечити для них сучасну освіту», — пояснює Гетманцев.

Але, за словами політика, на жаль, багато хто з українців може тільки мріяти про гідний рівень життя. Зокрема, вчителі, лікарі, пенсіонери, соціальні працівники, родини, де виховується багато діток або є дітки із інвалідністю, – усі вони дійсно змушені виживати на маленькі виплати від держави.

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«Саме тому я впевнений: підвищувати соціальні стандарти потрібно більш відчутно: зарплати лікарів, вчителів, військових мають бути гідними та відповідати сучасним умовам ринку праці. Також вкотре наголошую на важливості проведення пенсійної реформи: давно настав час скасувати так звані «кланові» пенсії, а механізм нарахування пенсій для простих пенсіонерів необхідно зробити нарешті справедливим», — зазначив нардеп.

І ресурс для підвищення пенсій, зарплат та соціальних виплат є, — наголосив політичний діяч. Джерело – це детінізація економіки. У «тіні» перебуває понад 1 трлн грн. Ці гроші вже давно треба вивести з «тіні», спрямувати до бюджету і таким чином – забезпечити гідне зростання пенсій та зарплат для українців.

«Як бачимо, прогнози в межах Бюджетної декларації щодо розвитку української економіки в 2027-2029 роках викликають певні питання. Як тільки документ потрапить до парламенту, ретельно його проаналізую та підготую дієві та ефективні пропозиції, зокрема, щодо гідного зростання рівня соцстандартів. Тож чекайте на новини», — резюмував Данило Гетманцев.

Редакція PSM7 звертає увагу, що навіть за прогнозованого зростання соціальних стандартів їхній рівень залишається значно нижчим за фактичні потреби більшості громадян. В умовах інфляції та подорожчання товарів і послуг питання реального підвищення купівельної спроможності населення може стати одним із ключових викликів для економічної політики України у найближчі роки.

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