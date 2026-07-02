Навіщо українцям еАкциз та як бізнесу долучитися до тестування

В Україні триває тестування Електронної системи простежуваності підакцизних товарів (еАкциз). Запрошуються суб’єкти господарювання долучитися до випробування системи, щоб завчасно підготуватися до її повноцінного впровадження

Про це пише пресслужба ДПСУ.

Що це дасть бізнесу?

можливість адаптувати власні інформаційні системи до нових вимог;

підготувати працівників до роботи з еАкцизом;

перевірити внутрішні процеси;

мінімізувати ризики під час переходу на електронне маркування продукції;

своєчасно виявити та усунути можливі проблемні питання до початку обов’язкового використання системи.

Можливість долучитися до тестування еАкцизу відкрита для суб’єктів господарювання з 1 березня 2025 року. Тестовий період триватиме до 12 жовтня 2026 року.

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Як долучитися до тестування

Маєте ліцензію на виробництво та/або торгівлю алкогольними та тютюновими виробами та зареєстровані в ЄДР. Подайте заявку на gov.ua.

«Електронна система простежуваності є одним із ключових проєктів цифровізації державного контролю за обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Її мета – забезпечити повну простежуваність підакцизної продукції, підвищити прозорість ринку, протидіяти незаконному виробництву та обігу товарів, а також сприяти збільшенню надходжень до державного бюджету», — пояснюють у Податковій.

Після запуску еАкциз забезпечуватиме реєстрацію користувачів та створення електронних кабінетів економічних операторів, формування електронних акцизних марок для виробників та імпортерів, оформлення акцизних електронних документів при переміщенні маркованої продукції, а також погашення електронних акцизних марок під час реалізації товарів через РРО та ПРРО.

Очікується, що впровадження системи сприятиме підвищенню ефективності контролю за обігом підакцизних товарів, скороченню тіньового ринку, захисту інтересів добросовісного бізнесу та споживачів, а також розвитку сучасної цифрової системи обліку підакцизної продукції.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України № 3817-IX суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, імпорт, оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет, з 1 листопада 2026 року зобов’язані використовувати Електронну систему простежуваності у своїй діяльності.

Редакція PSM звертає увагу, що еАкциз є частиною масштабної цифровізації державного контролю та поступової відмови від паперових процедур. Бізнесу, який працює з підакцизними товарами, варто вже зараз оцінити готовність своїх ІТ-систем і процесів до нових вимог, адже з листопада 2026 року використання системи стане обов’язковим.

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