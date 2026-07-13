Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026

У січні – червні 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили 370,7 млрд гривень. Це на 56,1 млрд грн, або на 17,8 % більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли було сплачено 314,6 млрд гривень

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Стабільне зростання надходжень єдиного внеску свідчить про позитивну динаміку легальної зайнятості та відповідальне ставлення платників до виконання своїх обов’язків.

Основні показники єдиного внеску:

1 902,34 гривень на місяць (8 647 гривень мінімальний страховий внесок × 22 %);

максимальний страховий внесок – 38046,80 гривень: 22 % від 20 мінімальних заробітних плат (172 940 гривень).

«Єдиний внесок є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування. За рахунок цих коштів забезпечується фінансування пенсійних виплат, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, страхових виплат у разі нещасних випадків на виробництві, а також інших соціальних гарантій, визначених законодавством», — пояснюють у Податковій.

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Своєчасна та повна сплата єдиного внеску є обов’язком кожного платника. Це запорука соціальної захищеності працівників, адже сплачені внески формують їхній страховий стаж, від якого залежить право на пенсійне забезпечення та окремі види соціальних виплат.

Редакція PSM звертає увагу, що зростання надходжень ЄСВ може бути пов’язане не лише зі збільшенням кількості офіційно працевлаштованих, а й із підвищенням мінімальної заробітної плати та рівня оплати праці. Водночас цей показник є одним із ключових індикаторів стану ринку праці та економічної активності в країні.

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