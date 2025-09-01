Потужна магнітна буря накриє Землю вже завтра — науковці

Завтра, 2 вересня, Землю накриє чергова потужна магнітна буря — 6,7 балів (за 9-бальною шкалою сервісу Meteoagent). На 2025-й випав пік сонячної активності, найпотужніший за осанні два десятиріччя, тож рік видався надзвичайно складним у плані геомагнітних збурень

Як свідчать дані сервісу Meteoagent, останній тиждень К-індекс (показник сили магнітних збурень) тримався на рівні вище 4 (жовта зона — середній рівень), і лише 29 серпня сягнув червоної позначки — 6 балів.

Сьогодні ж, 1 вересня, індикатор магнітних збурень знаходиться у зеленій зоні — на рівні 2,7. Однак нагадаємо, що дізнатися точні дані про те, який індекс геомагнітної активності спостерігається прямо зараз — не вийде. Як показує практика, точні цифри стануть відомі лише на наступний день, — реальний рівень часто виявляється вищим — на 1-3 бали — порівняно з онлайн-графіками, що доступні у режимі реального часу. Тобто фахівці постійно вносять корективи у свої звіти.

Важливо зазначии, що за даними NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень), Сонце поступово знижує свою активність. Це підтверджує динаміка радіопотоку на хвилі 10,7 см (F10.7) — одного з головних індикаторів стану Сонця, який широко застосовується для прогнозування космічної погоди.

Як магнітні бурі позначаються на самопочутті

Під час потужних геомагнітних коливань організм зазнає додаткового стресу. Найбільше навантаження відчувають серцево-судинна та нервова системи. У метеочутливих людей це може проявлятися у вигляді головного болю, запаморочення, перепадів артеріального тиску, проблем зі сном, швидкої втомлюваності чи підвищеної дратівливості. Крім того, бурі нерідко знижують концентрацію уваги та негативно впливають на емоційний стан.

Як зменшити вплив

пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення та покращити кровообіг;

скоротіть вживання кави та алкоголю;

надавайте організму повноцінний відпочинок і сон не менше 7–8 годин;

більше часу проводьте на свіжому повітрі, обираючи легку фізичну активність;

людям із хронічними захворюваннями варто мати при собі необхідні ліки та дотримуватися рекомендацій лікаря.

