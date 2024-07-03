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Стало відомо, хто з українських «ангелів» проінвестував у Bluedot

03.07.2024 20:00
Ольга Деркач
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Члени інвестиційного клубу United Angels Network вклали $80 тисяч у український стартап Bluedot, який створює розширення для Chrome, що використовує ШІ для підсумування зустрічей у Google Meet

Стало відомо, хто з українських «ангелів» проінвестував у Bluedot

Стало відомо, хто з українських «ангелів» проінвестував у Bluedot Фото: freepik.com

Наприкінці травня цього року стартап залучив $600 000 у рамках pre-seed раунду, що підняло його оцінку до $5 млн. Відомо, що ці інвестиції надійшли від ангельських інвесторів з України, Англії, Німеччини, Франції та США, а також від акселератора OnDeck Ventures, Google for Startups і колишнього партнера YC Деніела Гросса.

Як Bluedot залучив кошти від ангелів з United Angels Network

Першим інвестором стартапу Bluedot став керівник Codility Гжеґож Якацький, який раніше працював з Русланом Халіловим, співзасновником Bluedot.

Згодом Bluedot презентував прототип свого продукту на Web Summit, що дозволило залучити ще одного ангельського інвестора з Лондона.

Наступним кроком стало участь у акселераційній програмі OnDeck Ventures, яка надала стартапу стартовий капітал понад $100 000.

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Після цього до групи інвесторів Bluedot долучилися ангели-інвестори з United Angels Network.

Важливу роль у цій співпраці відіграв член United Angels Network Владислав Хичко, який написав команді Bluedot у LinkedIn та запросив їх взяти участь у демо дні UAN.

Bluedot — це стартап, створений двома IT-фахівцями Русланом Халіловим і Дмитром Єрьоміним. Вони виявили, що консультанти та рекрутери часто забувають деталі розмов з клієнтами та кандидатами, і так народилася ідея створити продукт, що підсумовує зустрічі.

На сьогоднішній день Bluedot має понад 1000 платних клієнтів, серед яких The New York Times, Etsy, UserTesting, SalesForce та інші. Поточна команда стартапу складається з чотирьох осіб, троє з яких є співзасновниками.

На що звертали увагу інвестори UAN

Інвестор Женя Гусаров виділив три ключові фактори: життєздатність команди, їхню експертизу та зрозумілий ринок. Він наголосив на вирішальній ролі комунікації з боку команди.

Інвестор Іван Когут вказав на команду засновників як на один із головних плюсів, зазначивши їхню цілеспрямованість та значний досвід. Другою важливою складовою він назвав нішу, в якій працює стартап.

Інвестору Андрію Скоропаду сподобалось, що стартап вже досяг певних успіхів. Він також підкреслив важливість досвіду засновників та наявність чіткої і продуманої юридичної структури.

Іноземний інвестор, ім’я якого не розголошується, звернув увагу на низьку захищеність продукту (його не важко відтворити). Однак, він позитивно оцінив диференціацію продукту, чітко продуману дорожню карту та прогнозований дохід.

Нагадаємо, що українські стартапи можуть отримати до 400 тис. від Нової пошти. Український фонд стартапів разом з лідером експрес-доставок Новою поштою продовжують набір команд для участі в програмі Nova Tech Spring 2.0 з офлайн Demo Day у студії відкритих інновацій Nova Tech.

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За матеріалами: AIN.

Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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