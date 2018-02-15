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в Одессе
Vodafone
15.02.2018
Инфраструктуру Львова улучшат с помощью данных от мобильного оператора
14.06.2017
В Украине запустили мобильный кошелек Vodafone Pay
29.05.2017
Vodafone планирует запустить в Украине свое мобильное платежное приложение
11.10.2016
Vodafone расширяет свой сервис бесконтактных платежей
23.02.2016
Vodafone занялся мобильным эквайрингом
19.02.2016
Vodafone запустит мгновенные мобильные платежи
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
12.02.2016
Vodafone запустил поддержку PayPal в своем мобильном кошельке
17.11.2015
Vodafone добавляет карты MasterCard в свой мобильный кошелек
30.03.2015
Еще один мобильный кошелек запустит бесконтактные платежи
13.11.2014
Vodafone запускает NFC-платежи в торговых сетях Великобритании
03.09.2014
Vodafone запускает NFC-платежи в Великобритании
01.09.2014
Мобильный кошелек Tap ‘n Pay стал доступен всем греческим пользователям
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
16.05.2014
Samsung совместно с Vodafone и Aircel предоставят услуги прямого биллинга в Индии
12.05.2014
Vodafone позволяет сохранять карты лояльности в мобильном кошельке Vodafone Wallet
24.04.2014
Мобильный кошелек M-Pesa теперь и на юго-востоке Индии
11.04.2014
Vodafone запускает мобильный кошелек Vodafone Wallet в Италии
31.03.2014
Vodafone запустил свой сервис SmartPass в Нидерландах
31.03.2014
M-Pesa выходит на рынок Европы
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