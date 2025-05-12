Законопроєкт про віртуальні активи в Україні знято з розгляду

Розгляд законопроєкту про легалізацію віртуальних активів в Україні наразі поставили на паузу

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram.

«Для тих хто слідкує за законопроєктом про легалізацію крипти в Україні, то у мене для вас погана новина — його не буде найближчим часом», — пише Железняк.

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За його словами, ініціативу призупинили в Офісі Президента. Причиною, ймовірно, стало звернення голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслана Магомедова.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування криптовалюти та рекомендував його до першого читання. В ньому передбачається визначення віртуального активу, як особливого виду цифрового об’єкта (майна), який існує в електронній формі завдяки технології розподіленого реєстру (блокчейну).

Раніше ми писали, як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів. Останні декілька місяців питання ринку віртуальних активів в Україні набирає обертів, що, зокрема, пов’язано з активними діями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Щоб дізнатися більше про те, як відбуватиметься регулювання цієї галузі, який вплив вона матиме на ринок капіталу та яке майбутнє українського крипторинку, ми звернулися за коментарями до НКЦПФР.

Крім того, ми повідомляли, що Рада з фінансової стабільності України провела засідання, на якому обговорювалося питання регулювання віртуальних активів. На виконання вимог Меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ), команда Комісії презентувала модель розподілу ролей і обов’язків між НКЦПФР та Національним банком України (НБУ) для регулювання цього ринку. Вона розроблена на основі аналізу досвіду ЄС за стандартами MICA та попередньо презентована місії МВФ.

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