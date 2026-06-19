Індекс долара США досяг найвищого рівня за рік

Індекс долара США (DXY), який відстежує курс американської валюти щодо кошика з шести провідних валют, у четвер, 18 червня 2026 року, піднявся до найвищого рівня за останній рік з лишком

Згідно з даними TradingView, показник сягнув 100,79 пункту, зрісши приблизно на 0,44% за день — і подолав ключовий рівень опору, який утримував індекс понад 12 місяців.

Ралі відбулося після засідання Федеральної резервної системи — першого, яке очолив новий голова Кевін Уорш. Регулятор зайняв «яструбиний» тон, що посилило побоювання щодо можливого підвищення процентних ставок у США цього року замість їх знижень. «Яструбині» сигнали ФРС традиційно підтримують долар, оскільки вищі надовше ставки підвищують дохідність доларових активів.

Зростання DXY на тлі геополітичної напруги — типова закономірність для 2026 року: раніше індекс уже зростав після американсько-ізраїльської атаки на Іран та подальшої ескалації конфлікту, сягнувши тоді позначки 98,37 — найвищого рівня більш ніж за місяць.

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Трейдери на ринках прогнозів уже встановили ймовірність нульової кількості знижень ставки в 2026 році на рівні 80% — це свідчить про зростання переконаності інвесторів. Водночас завершення конфлікту між США та Іраном може знизити інфляцію, що потенційно підвищить імовірність зниження ставки в найближчі місяці.

Зростання долара відбулося за рахунок валют із кошика, який відстежує індекс: британський фунт (GBP) та японська єна (JPY) обидва послабилися щодо долара за останні 24 години. Пара USD/GBP повернулася до річного максимуму, торгуючись на рівні близько 0,7549. Пара USD/JPY злетіла до найвищого рівня з липня 2024 року — приблизно 160,886. Якщо індекс долара продовжить зростати найближчим часом, інші основні валюти можуть і далі слабшати.

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Джерело: Finbold.