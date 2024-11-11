close-btn
PaySpaceMagazine

USAID інвестує $1 млн в українську компанію

11.11.2024 11:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» уклав договір про співфінансування на суму $1 млн із компанією DELTA FOOD, відомою виробництвом соусів, кетчупів та майонезів під брендом «Гуляй-Поле»

USAID інвестує $1 млн в українську компанію

USAID інвестує $1 млн в українську компанію Фото: pixabay.com

Про це інформує команда USAID, пише AIN.

Отримані кошти спрямують на відновлення діяльності компанії після руйнування виробничих об’єктів у місті Гуляйполе, Запорізької області, а також на її подальший розвиток.

DELTA FOOD планує закупити нове обладнання та сировину для виробництва приправ і соусів у скляних банках. Зі свого боку компанія інвестує $1,16 млн для модернізації виробництва.

Цікаве по темі: Visa та USAID працюватимуть над цифровізацією систем урядування

«Ми були змушені перевезти залишки обладнання та частину нашої команди до індустріального парку в селі Острів Тернопільської області. Наші прямі збитки перевищили 13,6 млн грн. Очікуємо, що до завершення дворічної програми співінвестування наші продажі зростуть на $8,1 млн», — зазначає директор компанії Дмитро Остапець.

Нове виробництво буде розгорнуто в Тернопільській області, і DELTA FOOD планує збільшити потужності до 350 тонн продукції на місяць протягом двох років. Також компанія планує створити 18 нових робочих місць до липня 2026 року.

Нагадаємо, що Credit Agricole підписав угоду на $1,03 млн з USAID. Це партнерство буде зосереджене на розширенні доступу до послуг фінансового лізингу для малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні.

Раніше ми писали, що найбільша текстильна компанія України отримала грант від USAID. На грантові гроші компанія планує укомплектувати цілий в’язальний цех, та закупити найсучасніше обладнання провідних виробників Японії, Італії та Туреччини. Промислових в’язальних машин буде 7 шт, що надасть змогу виготовляти понад 3000 одиниць продукції на місяць.

Крім того, OTP Bank отримав грант від USAID. Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію відсоткової ставки для підприємств-позичальників. За умовами грантової програми, банк надаватиме кредити бізнесу під 9,9% річних протягом першого року кредитного договору. Різниця між ставкою для клієнтів і ринковою ставкою буде покриватися за рахунок грантових коштів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кеті Вуд прогнозує бум блокчейн-технологій на тлі перемоги Трампа

Запрацювала найбільша у світі сонячна електростанція

Чи варто купувати акції Nvidia у 2025 році

Рубрики: ГрошіІнвестиціїНовиниБізнес
google news
Новини по темі
Кабмін змінив правила призначення субсидій 11.11.2024

Кабмін змінив правила призначення субсидій
Ще 3 банки долучилися до програми компенсації за купівлю української техніки 11.11.2024

Ще 3 банки долучилися до програми компенсації за купівлю української техніки
НБУ купив на міжбанку рекордний за пів року обсяг валюти 11.11.2024

НБУ купив на міжбанку рекордний за пів року обсяг валюти
Хто з банків найчастіше подає до суду на боржників — Опендатабот 11.11.2024

Хто з банків найчастіше подає до суду на боржників — Опендатабот
Кабмін вніс зміни у проєкт держбюджету-2025: перелік нововведень 11.11.2024

Кабмін вніс зміни у проєкт держбюджету-2025: перелік нововведень
Найбагатші люди світу рекордно збільшили статки після виборів у США 10.11.2024

Найбагатші люди світу рекордно збільшили статки після виборів у США
Вибір редакції
Всі
Децентралізовані автономні організації: Революція управління в епоху блокчейна
ТОП статей 11.11.2024

Децентралізовані автономні організації: Революція управління в епоху блокчейна

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2024 — аналітика
ТОП статей 08.11.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2024 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:00

Ще 3 банки долучилися до програми компенсації за купівлю української техніки

 Сьогодні  18:30

Один з українських банків оголосив про закриття

 Сьогодні  18:00

Гігантський кит розпродає Ethereum на $1,2 млрд: чи наближається крах

 Сьогодні  17:30

Децентралізовані автономні організації: Революція управління в епоху блокчейна

 Сьогодні  17:00

Google випустив новий ШІ-застосунок для створення відеопрезентацій

 Сьогодні  16:35

Люди, ефективність та легка фіксація домовленостей: підсумки форуму «Бізнес без Паперу»

 Сьогодні  16:20

Фонд гарантування вкладів отримав нову директорку

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber