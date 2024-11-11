USAID інвестує $1 млн в українську компанію

Проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» уклав договір про співфінансування на суму $1 млн із компанією DELTA FOOD, відомою виробництвом соусів, кетчупів та майонезів під брендом «Гуляй-Поле»

Про це інформує команда USAID, пише AIN.

Отримані кошти спрямують на відновлення діяльності компанії після руйнування виробничих об’єктів у місті Гуляйполе, Запорізької області, а також на її подальший розвиток.

DELTA FOOD планує закупити нове обладнання та сировину для виробництва приправ і соусів у скляних банках. Зі свого боку компанія інвестує $1,16 млн для модернізації виробництва.

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«Ми були змушені перевезти залишки обладнання та частину нашої команди до індустріального парку в селі Острів Тернопільської області. Наші прямі збитки перевищили 13,6 млн грн. Очікуємо, що до завершення дворічної програми співінвестування наші продажі зростуть на $8,1 млн», — зазначає директор компанії Дмитро Остапець.

Нове виробництво буде розгорнуто в Тернопільській області, і DELTA FOOD планує збільшити потужності до 350 тонн продукції на місяць протягом двох років. Також компанія планує створити 18 нових робочих місць до липня 2026 року.

Нагадаємо, що Credit Agricole підписав угоду на $1,03 млн з USAID. Це партнерство буде зосереджене на розширенні доступу до послуг фінансового лізингу для малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні.

Раніше ми писали, що найбільша текстильна компанія України отримала грант від USAID. На грантові гроші компанія планує укомплектувати цілий в’язальний цех, та закупити найсучасніше обладнання провідних виробників Японії, Італії та Туреччини. Промислових в’язальних машин буде 7 шт, що надасть змогу виготовляти понад 3000 одиниць продукції на місяць.

Крім того, OTP Bank отримав грант від USAID. Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію відсоткової ставки для підприємств-позичальників. За умовами грантової програми, банк надаватиме кредити бізнесу під 9,9% річних протягом першого року кредитного договору. Різниця між ставкою для клієнтів і ринковою ставкою буде покриватися за рахунок грантових коштів.

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