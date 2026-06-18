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Хто сплатив найбільше «податку на Google» у 2026

18.06.2026 16:00
Ольга Деркач

За перші п’ять місяців 2026 року глобальні гравці цифрового ринку сплатили до державного бюджету України понад 8,7 млрд гривень так званого «податку на Google». У валютному еквіваленті нерезиденти, які надають електронні послуги українцям і зареєстровані платниками ПДВ, перерахували 80,4 млн євро та 105,4 млн доларів США. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook виконувачка обов’язків Голови Державної податкової служби Леся Карнаух

Хто сплатив найбільше «податку на Google» у 2026

Фото: magnific.com/pressfoto

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження суттєво зросли — на 6,4 млн євро та 21,1 млн доларів США відповідно. Зростання демонструє стабільну динаміку, яку податкова фіксує вже не перший рік: цифрове споживання українців продовжує збільшуватися навіть в умовах війни, а разом із ним зростають і надходження від оподаткування електронних послуг.

Динаміка надходжень від «податку на Google» залишається стабільно позитивною протягом усього 2026 року. Раніше ДПС вже повідомляла, що за перші чотири місяці року компанії сплатили понад 6,9 млрд грн — тож лише за травень надходження зросли ще майже на 1,8 млрд гривень.

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«Найбільші платники: Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix. Продовжує збільшуватися і кількість зареєстрованих платників. З початку 2026 року платниками ПДВ в Україні стали ще 12 компаній-нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам», — повідомила Леся Карнаух. Загалом станом на сьогодні в Україні зареєстровано вже 154 такі платники.

За даними попередніх звітів ДПС, перелік найбільших платників поступово розширюється — крім традиційної п’ятірки технологічних гігантів, до системи долучаються й інші відомі компанії, зокрема ігрова Wargaming та сервіс Bolt. Це свідчить про те, що механізм оподаткування електронних послуг охоплює дедалі більше сегментів цифрової економіки — від хмарних сервісів і стримінгу до онлайн-ігор та маркетплейсів.

«Зростання надходжень від оподаткування електронних послуг свідчить про розвиток цифрової економіки та зростання обсягів споживання цифрових сервісів українцями. Це важливий ресурс для державного бюджету, який формується завдяки справедливому оподаткуванню глобальних онлайн-платформ, що працюють в Україні», — додала Леся Карнаух.

На думку редакції, стабільне зростання надходжень від «податку на Google» — це показник не лише фіскальної дисципліни нерезидентів, а й того, що цифровий ринок України продовжує розширюватися попри воєнні обмеження. Водночас паралельно триває робота над суміжними законодавчими інціативами — зокрема щодо оподаткування доходів українців, отриманих через цифрові платформи, та посилення податкового адміністрування маркетплейсів.

Нагадаємо, законодавство передбачає, що іноземні компанії повинні зареєструватися платниками ПДВ в Україні, якщо протягом останніх 12 місяців обсяг наданих ними електронних послуг українським споживачам перевищив еквівалент 1 млн гривень.

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Джерело: ДПС України.

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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