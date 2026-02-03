close-btn
Потужна магнітна буря може накрити Землю: зафіксовано сильні спалахи на Сонці

03.02.2026 18:20
Микола Деркач

Початок лютого 2026 року виявився досить неспокійним — на Сонці фіксуються надпотужні спалахи класу X та M, що можуть викликати серйозні магнітні бурі на Землі

Фото: unsplash.com, freepik.com

Так, за даними сервісу Meteoagent, 1 лютого 2026 року на Сонці було зафіксовано спалах рівня X8 (один із найвищих показників за останній час). 2 лютого активність нашої зірки майже не змінилася — науковці повідомили про показник X6. Сьогодні, 3 лютого, фіксується інтенсивність на рівні M7 (також високий, червоний показник).

При цьому, починаючи з 31 січня рівень геомагнітної активності Землі знаходиться на рекордно низьких рівнях 2-3,3 (зелена зона), за 9 бальною шкалою. Попередній прогноз К-індексу на завтра, 4 лютого, — 1,7 бала. Однак вже 5 лютого прогнозують щонайменше 5 балів (низький показник червоного рівня).

Зауважимо, що попри стримані прогнози фахівців Meteoagent, магнітні бурі, зазвичай, настають раптово і є результатом сонячної активності.

Сонячний спалах (у тому числі X-класу) сам по собі не гарантує магнітну бурю на Землі. Магнітні бурі виникають тоді, коли разом зі спалахом відбувається викид корональної маси (CME) і цей викид:

  • спрямований у бік Землі;
  • має достатню швидкість і щільність;
  • несе «південну» орієнтацію магнітного поля (Bz < 0), яка найкраще зчіплюється з магнітосферою Землі.

Що важливо: спалах X8 — це сигнал, що подія дуже потужна, але можливі варіанти:

    • X-спалах без CME — магнітної бурі не буде;
    • CME є, але летить убік — теж без бурі;
    • CME слабкий або «невдало» орієнтований — буде лише помірна буря або нічого.

Зазвичай X-спалахи частіше супроводжуються викидами, ніж слабші спалахи, тому ймовірність магнітної бурі після X-спалаху вища, але це не завжди.

Раніше ми писали, що з 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

Цікаве по темі: Учені попередили, що Сонце може випарувати Землю

Довідка

K-індекс — показник збурення магнітного поля Землі за шкалою від 0 до 9. Значення 5 і вище означають значну магнітну бурю, а 7–9 відповідають сильним та екстремальним рівням.

Магнітні бурі є ключовим чинником виникнення аврори, або полярного сяйва. Під час таких бур Сонце викидає потоки заряджених частинок, які досягають Землі та взаємодіють з її магнітосферою. Частина цих частинок спрямовується вздовж силових ліній магнітного поля до полярних регіонів, де вони зіштовхуються з атомами й молекулами атмосфери, передусім кисню та азоту.

Унаслідок цих зіткнень атоми переходять у збуджений стан, а під час повернення до нормального енергетичного рівня випромінюють світло різних кольорів, формуючи характерні світлові дуги та хвилі аврори.

Рівні сонячних спалахів: що означають C, M та X

Сонячні спалахи класифікують за потужністю, і кожен клас відрізняється потенційним впливом на Землю.

  • C-клас — слабкі спалахи. Зазвичай вони майже не відчуваються на рівні «космічної погоди», хоча інколи можуть супроводжуватися невеликими збуреннями.
  • M-клас — середні та сильні спалахи. Вони вже здатні спричиняти помітні геомагнітні коливання, особливо якщо супроводжуються корональним викидом маси.
  • X-клас — найпотужніші спалахи, які найчастіше стають причиною сильних магнітних бур, збоїв зв’язку та яскравих аврор, якщо CME спрямований у бік Землі.

Важливий нюанс: сам по собі клас спалаху ще не гарантує бурі. Ключове — чи був корональний викид маси, і чи «влучив» він у Землю. Але коли події відбуваються серіями, навіть M-клас на тлі вже збуреної магнітосфери може давати відчутний ефект.

Цікаве по теміNASA виявили на Марсі сліди життя

Як це може впливати на самопочуття

Лікарі зазвичай наголошують: магнітні бурі не є прямою загрозою для життя. Йдеться радше про реакцію організму на стрес та адаптацію до змін геомагнітного поля. Найчастіше дискомфорт відчувають люди з серцево-судинними або неврологічними проблемами, а також ті, хто має хронічні захворювання.

Серед типових скарг у такі дні — головний біль, відчуття втоми, дратівливість, коливання тиску, порушення сну. Інтенсивність проявів індивідуальна: хтось не помічає нічого, а хтось реагує навіть на помірні збурення.

Як зменшити вплив у дні магнітних бур

У періоди підвищеної сонячної активності медики радять максимально розвантажити організм і знизити загальний рівень стресу. З практичних кроків найчастіше рекомендують пити достатньо води, не перевантажувати себе, робити легкі фізичні вправи, уникати алкоголю, зменшити споживання кави та енергетичних напоїв, а також забезпечити повноцінний сон. Людям із хронічними захворюваннями варто контролювати тиск і дотримуватися призначень лікаря.

Нагадаємо, що 8 грудня 2025 року також стався спалах на Сонці на рівні X.

