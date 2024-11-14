Одна з ключових цілей Mission Possible — будувати міжнародну венчур-білдингову програму: інтерв’ю з СЕО компанії Іваном Портним

Українські стартапи опинилися в умовах підвищеного ризику та численних обмежень, однак Mission Possible пропонує важливу підтримку для тих, хто прагне розвиватися та вийти на міжнародний рівень. Головна редакторка PaySpace Magazine Анна Алтухова поспілкувалася з СЕО Mission Possible Іваном Портним, щоб дізнатися, як програма допомагає засновникам стартапів долати труднощі, створювати міжнародну спільноту однодумців і розвивати стійкі бізнеси, навіть в умовах надзвичайних викликів

Ви були учасником першої когорти програми «Mission Possible». Розкажіть про свої враження — що корисного ви винесли особисто для себе?

До цього моменту в мене була кар’єра топменеджера: я працював у Prom на посаді СЕО, потім у MacPaw. Та згодом я вирішив створити власний стартап. Тоді й зрозумів, що бути топ-менеджером добре, коли є велика команда, і ти більше відповідаєш за стратегію. А коли створюєш стартап з нуля, все працює зовсім інакше. Коли ти топ-менеджер в тебе команда крутих спеціалістів, ти управляєш процесами, цілями, створюєш віжин і надихаєш. А в стартапі ти маєш обмежений ресурс і ти head of everything, одночасно джун маркетолог, джун сапортер, джун продакт менеджер, джун рекрутер. Я зрозумів, що треба піти на навчальні програми, щоб розібратися, як все відбувається.

Що мене вразило в Mission Possible, так це те, що з перших днів програма побудована на живому спілкуванні. Тут маємо особисті зустрічі з менторами, постійне спілкування з іншими учасниками та організаторами. Це знімає бар’єри, відкриває багато можливостей для нетворкінгу. Я зрозумів, що користь від програми не лише в контенті, а й у знайомствах і нових зв’язках з учасниками, які стали експертами у своїх сферах. У першій когорті зібрались круті підприємці, вихідці з різних компаній, і це стало для мене великим плюсом.

Що ще вам сподобалося у «Mission Possible», порівняно з іншими програмами?

Ця програма не просто про навчання — вона дійсно про ком’юніті. Навіть після завершення ми продовжуємо спілкуватися, підтримуємо один одного і залишаємося на зв’язку з менторами та учасниками. Це велика перевага, порівняно з іншими програмами. Mission Possible для мене особисто стала своєрідним мостом від реалій українського стартаперства до глобального ринку. Завдяки лекціям та воркшопам я отримав багато корисної інформації та вже зараз використовую це у своєму стартапі.

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Що, на вашу думку, найскладніше в створенні стартапу в Україні?

Запуск стартапу в умовах війни — це як задача з максимальним рівнем складності. Стартап і так пов’язаний з високим рівнем нервів, а тут ще й обмеження: ти навіть не завжди маєш можливість поїхати за кордон, де інвестори, партнери та клієнти. Зараз для українських стартапів є певні плюси, адже з’явилося чимало ініціатив, як от Український фонд стартапів, Seeds of Bravery, Google for Startups. Якщо вдасться подолати перші труднощі, можна отримати підтримку і рости.

Але, бути українцем у нинішніх умовах — це великий ризик для інвесторів. Якщо ти знаходишся в Україні, завжди є ризики обстрілів. Навіть якщо фаундер за кордоном, то завжди лишаються ризики української команди та офісу. Словом, інвестори ставляться до інвестування в українські стартапи з обережністю. Тому українським фаундерам важливо показувати трекшн і робити так, щоб бути цікавими за показниками. І тоді всі ризики відходять на другий план.

З вересня ви стали СЕО Mission Possible. Які ваші плани на цій посаді?

Перш за все, зберегти сильні сторони Mission Possible і навіть підсилити їх. Зараз ми запросили не тільки СЕО стартапів, але й фаундерів, адаптуємо програму так, щоб вона відповідала різним рівням досвіду, допомагала взаємодіяти та розвивати нетворкінг.

Другий важливий момент — ком’юніті, яке є суперсилою Mission Possible. Ми працюємо над тим, щоб запропонувати більше можливостей для менторів, наприклад, 40% знижку на програми бізнес-школи Оксфорду. Ми хочемо не лише брати, але й давати щось у відповідь, щоб об’єднувати навколо нас ще більше професіоналів. Також продовжуємо підтримувати наших випускників. Головна ідея в тому, що Mission Possible не закінчується проходженням програми. Ви залишаєтесь залучені у наші активності, отримуєте всебічну підтримку. Ми довічно допомагаємо їм з розвитком або принаймні доти, доки це потрібно.

Крім того, ми зрозуміли, що без стартового фінансування стартапам важко подолати перші труднощі. Багато засновників паралельно працюють на основній роботі, тож ми вирішили надавати підтримку, щоб вони мали фінансову подушку в перші місяці. Це важливо для успішного проходження через складні етапи.

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А як щодо міжнародного розвитку?

Одна з ключових цілей Mission Possible — будувати міжнародну венчур-білдингову програму, куди приходитимуть кращі засновники та перспективні стартапи, щоб робити перші кроки в бізнесу. Звичайно, це ціль не на один рік. Проте ми зробимо перші кроки вже з другим бетчем. Зокрема, ми хочемо провести два demo-дні: один у Києві для українських інвесторів, а другий — у Берліні для міжнародних. Це дасть нашим стартапам більше уваги і можливість залучити інвестиції від європейських та глобальних фондів.

Які ваші стратегічні цілі на майбутнє?

Ми бачимо, що в Україні є певні обмеження в розвитку стартап-системи через недостатній досвід деяких засновників. Багато хто має гарну експертизу, але не розуміє, що ринок України маленький і ризикований для великих фондів. Ми хочемо створити структуру підтримки, щоб стартапери отримували потрібні знання на кожному етапі: від основ і до навичок, яких очікують інвестори.

Ми плануємо розвивати комьюніті, де даватимемо базові знання по створенню стартапів і кликати міжнародних фаундерів для натхнення. Збираємось створити idea build space, де фаундери початківці зможуть спробувати пошукати свою ідею, яка має більше шансів «вистрілити». А також growth space, де стартапи які вже мають перший дохід зможуть маштабувати та пришвидшити зростання свого венчура.

За якими критеріями ви обирали учасників другого набору?

Перш за все, це люди. Ми звертали увагу на команду, її експертизу і наявність потрібних ролей. Друга важлива складова — це продукт і його трекшн. Якщо стартап вже має продукт і якісь результати, ми можемо дати більше ресурсів для масштабування.

Третій фактор — це сама ідея і ніша стартапу. Ми за те, щоб учасники адаптували свої ідеї на основі отриманих знань і змінювалися, якщо це потрібно. Наприклад, у другому наборі ми бачимо більше стартапів у сфері AI і B2B, які цікаві інвесторам. Це дозволяє нам допомогти їм знайти фінансування на глобальному рівні.

Що, на вашу думку, шукають інвестори в стартапах?

Основне — це трекшн. Якщо є швидке зростання показників, інвестори відразу зацікавлені. Але якщо цього ще немає, для них більше цікаві B2B стартапи через менші ризики та передбачуваніший розвиток. Особливо привабливі підписні моделі, де є постійний потік доходу від клієнтів.

Також інвесторам цікава стратегія AI — це вже своєрідна вимога ринку. Якщо стартап не є AI-first, важливо хоча б мати бачення, як AI можна інтегрувати. І важлива компетенція команди в ніші, де працює стартап. Якщо засновник має глибокі знання і розуміє ключові проблеми в індустрії, це великий плюс.

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Що б ви порекомендували стартаперам під час підготовки до пітчів перед інвесторами?

Спершу я сам думав, що інвестору достатньо просто розповісти про ідею, але пітчинг — це навичка, яку потрібно відточувати. Є стандарти: вкластися в 1-3 хвилини і розкрити ключові блоки — проблему, як ти її вирішуєш, особливості продукту, конкурентів, конкурентні переваги, бізнес-модель, трекшн і потреби в фінансуванні. Все це потрібно донести швидко і так, щоб привернути увагу.

Серед інвесторів багато тих, хто переглядає сотні пітчів щодня, тож важливо вміти виділитися. У нас є кейс із Львівського IT Arena, де з шести переможців п’ять активно тренуватись з фахівцями з пітчів.

Як ви оцінюєте розвиток українських стартапів у 2024 році? Що змінилося?

Війна вплинула на індустрію — багато міжнародних партнерів обирають команди в Польщі через ризики в Україні. Але це відкриває можливості для продуктових компаній і стартапів. Наприклад, через вплив війни на аутсорс багато класних спеціалістів більш доступні для створення продуктових компаній, і може стати переломним моментом для індустрії. Тож на ринку вистачає сильних фахівців, які хочуть створювати щось значуще.

Так, один з наслідків війни — інвестори ще обережніше ставляться до інвестування в команди, які знаходяться в Україні або ціляться на наш локальний ринок. Це погано, але одночасно стимулює українські компанії цілитись одразу на глобальний рівень. Прогнозую, що українських стартапів стане більше, оскільки є круті люди, які хочуть створювати щось значуще. Тож я налаштований оптимістично.

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