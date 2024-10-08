Українські стартапи запрошують на CES 2025: хто може взяти участь

Щорічна конференція Consumer Electronics Show (CES) надає глобальні можливості для стартапів, зокрема й українських

Українські стартапи запрошують взяти участь у відборі на конференцію Consumer Electronics Show 2025. CES — це важлива для технологічного світу подія, де презентують найкращі інновації та укладають угоди про інвестиції та партнерства.

Україна вже вчетверте буде представлена на CES. Конференція відбудеться у Лас-Вегасі (США) з 7 до 10 січня 2025 року. До складу української національної делегації організатори відберуть до 10 стартапів.

Обов’язкова вимога — фізична презентація продукту на виставці. Це може бути чинний прототип, зразок або ж на 100% готовий продукт.

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Загалом взяти участь у відборі можуть стартапи, які:

позиціюють себе як українські, а більшість засновників — громадяни України;

на мінімальній стадії розвитку, мають робочий прототип, продажі, передзамовлення або пілотні проєкти з українськими замовниками;

підпадають під категорії, що представлені на сайті CES. З ними можна ознайомитись

відповідають критеріям участі у виставковому залі Eureka Park — перелік за посиланням

Подати заявку на участь у відборі можна до 20 жовтня на сайті USF.

Українська делегація візьме участь у CES 2025 завдяки підтримці Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Ініціатива реалізується Міністерством цифрової трансформації України спільно з Українським фондом стартапів та за підтримки UVCA.

Нагадаємо, наступного року ще мінімум 60 українських стартапів отримають фінансування від Google for Startups. Використання фонду розміром $10 млн триватиме щонайменше до середини 2025-го.

Раніше ми писали, що названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку. Стартапи отримали $15 тисяч, $10 тисяч і $5 тисяч на розвиток та масштабування розробок. Загалом 60 команд пітчили свої проєкти перед професійним журі — 30 оборонних стартапів і 30 цивільних.

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Джерело: Мінцифри