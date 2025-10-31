close-btn
PaySpaceMagazine

Українська мережа «Пʼяна вишня» готується вийти на ринки Німеччини та США

31.10.2025 16:00
Ольга Деркач

Українська мережа «Пʼяна вишня» готує вихід на ринки Німеччини та США, а також повернення на ринок Великобританії

Українська мережа «Пʼяна вишня» готується вийти на ринки Німеччини та США

Фото: freepik.com

Про це повідомив співвласник холдингу !FEST Андрій Худо у своєму Facebook.

«З одного бару у Львові ми виросли у міжнародний бренд, відомий у Європі та за її межами. Наші партнери та команда стали частиною цієї історії, і разом ми довели: П’яна Вишня об’єднує людей у будь-якій країні», — зазначив Худо.

Перший бар «П’яна вишня» відкрився у Львові на площі Ринок у 2015 році. Сьогодні мережа об’єднує близько 70 закладів у різних країнах. Мережа «П’яна вишня» працює в Україні та за її межами — у Франції, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Молдові, Литві, Латвії й Естонії.

Цікаве по темі: Мережа Lviv Croissants відкрила новий заклад у США

У 2024 році бренд вийшов на британський ринок, відкривши заклад у Лондоні, але через три місяці його довелося закрити — франчайзі не зміг отримати необхідну ліцензію.

Нагадаємо, що мережа магазинів «Аврора» готується вийти на болгарський ринок і протягом найближчих шести місяців планує відкрити перші тестові торгові точки. Болгарію обрали наступним напрямом розвитку після Румунії передусім через зручнішу логістику. Постачання товарів із румунського складу не вимагає перетину митного кордону, адже обидві країни є членами Європейського Союзу. Це спрощує операційні процеси й знижує витрати.

Раніше ми писали, що «Цитрус» зникне з ринку. Український ринок електроніки готується до великої зміни — мережа Yabluka перебуває на фінальному етапі процесу поглинання свого конкурента, відомого ритейлера «Цитрус». Станом на червень 2025 року у «Цитруса» налічується приблизно 40 магазинів по всій країні, тоді як Yabluka має близько 30 торгових точок.

Крім того, мережа магазинів товарів для дому та декору English Home поступово завершує діяльність в Україні. Перші сигнали про можливе закриття з’явилися ще у лютому 2025 року. Покупці помітили, що на офіційному сайті English Home спочатку зникли ціни та можливість авторизації, а згодом ресурс повністю перестав працювати — разом із частиною фізичних торгових точок.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ШІ-стартап з українським корінням Fireworks AI залучив $250 млн інвестицій

Дуров анонсував запуск нового проєкту — Cocoon

Nvidia стала першою компанією з капіталізацією $5 трлн

Рубрики: ЄвропаСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесСША
google news
Новини по темі
Аврора готується вийти на ринок однієї з країн ЄС 30.10.2025

Аврора готується вийти на ринок однієї з країн ЄС
Мікрогранти для бізнесу видаватимуть по-новому — Мінекономіки 30.10.2025

Мікрогранти для бізнесу видаватимуть по-новому — Мінекономіки
НБУ анулював ліцензію небанківській фінансовій компанії 27.10.2025

НБУ анулював ліцензію небанківській фінансовій компанії
ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу 21.10.2025

ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу
Чи повинні мобілізовані ФОП сплачувати податки: на що звернути увагу 21.10.2025

Чи повинні мобілізовані ФОП сплачувати податки: на що звернути увагу
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору 19.10.2025

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору
Вибір редакції
Всі
Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів
ТОП статей 31.10.2025

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
Останні новини
Сьогодні  17:00

Міноборони розширило перелік онлайн-відстрочок у Резерв+

 Сьогодні  16:00

Українська мережа «Пʼяна вишня» готується вийти на ринки Німеччини та США

 Сьогодні  15:10

Держборг України перевищив ₴8 трлн

 Сьогодні  14:10

OpenAI готується до IPO з оцінкою до $1 трлн

 Сьогодні  12:10

ШІ-стартап з українським корінням Fireworks AI залучив $250 млн інвестицій

 Сьогодні  11:10

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів

 Сьогодні  10:10

XRP втратив $13,5 млрд капіталізації усього за день

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.