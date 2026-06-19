Скільки у Європі доларових мультимільйонерів

Кількість людей зі статком понад $30 млн у Європі продовжує зростати. За даними Knight Frank Wealth Report, за останні п’ять років число ультрабагатих жителів континенту збільшилося на 25% і сягнуло 183 953 осіб
У середньому це означає появу понад 20 нових членів «клубу надбагатих» щодня, або близько 7,5 тис. на рік.
Для порівняння, у світі загальна кількість людей зі статком понад $30 млн вже досягла 713 626. Глобально їхня чисельність збільшується приблизно на 89 осіб на добу.
Німеччина залишається головним центром багатства Європи
Найбільша концентрація ультрабагатих людей зафіксована в Німеччині, Великій Британії та Франції. Разом ці три країни формують понад чверть усіх європейських власників капіталу понад $30 млн.
Лідером рейтингу стала Німеччина, де у 2026 році проживає 38 215 таких осіб. За п’ять років їхня кількість зросла на 9 273, а щодня до цієї категорії переходять у середньому п’ять нових людей.
До першої шістки також увійшли:
- Велика Британія — 27 876 осіб;
- Франція — 21 518;
- Швейцарія — 17 692;
- Італія — 15 433;
- Іспанія — 9 185.
Серед країн, що не входять до Європейського Союзу, стабільне зростання кількості надбагатих демонструють Швейцарія та Туреччина. У цих державах щодня з’являється щонайменше один новий власник капіталу понад $30 млн.
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США майже вдвічі випереджають усю Європу
Світовим лідером за кількістю ультрабагатих громадян залишаються США. Там налічується 251 352 особи зі статком понад $30 млн.
Щодня до цієї категорії долучаються майже 37 американців — фактично одна нова людина кожні півтори години. Це майже вдвічі більше, ніж приріст у всій Європі.
Друге місце посідає Китай із 121 677 ультрабагатими громадянами та середнім приростом 12,5 особи на день. До десятки країн-лідерів також входять Індія та Австралія.
«Ми спостерігаємо один із найбільших перерозподілів світового багатства в сучасній історії. США залишаються головним драйвером цього процесу, однак дедалі помітнішу роль відіграють Індія та інші економіки, що швидко розвиваються», — зазначив керівник глобального дослідницького підрозділу Knight Frank Ліам Бейлі.
Зростання багатства не означає зменшення нерівності
Попри збільшення кількості мультимільйонерів, майнова нерівність у Європі залишається значною.
За оцінками Європейського центрального банку, медіанний чистий добробут домогосподарства в єврозоні становить €123 500. Водночас у нижніх 20% населення цей показник дорівнює лише близько €2 000, тоді як у верхніх 20% перевищує €1 млн.
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Таким чином, найбагатші жителі Європи володіють капіталом, який приблизно у 500 разів перевищує статки найбідніших.
Відмінності помітні й між окремими країнами. Середній статок на одного дорослого коливається від €29 923 у Туреччині до €634 584 у Швейцарії, що майже у 22 рази більше.
Експерти наголошують, що зростання кількості надбагатих громадян не свідчить про загальне підвищення добробуту населення. Натомість воно демонструє подальшу концентрацію капіталу в руках відносно невеликої групи людей.
Редакція PSM7 звертає увагу, що динаміка зростання кількості ультрабагатих людей є важливим індикатором глобальних економічних тенденцій. Водночас для більшості країн, зокрема України, ключовим викликом залишається не лише створення нового капіталу, а й забезпечення його ширшого розподілу через розвиток бізнесу, інвестицій та фінансових можливостей для населення.
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Допоміжні матеріали: euronews.com; minfin.com.ua.