close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки у Європі доларових мультимільйонерів

19.06.2026 20:40
Микола Деркач

Кількість людей зі статком понад $30 млн у Європі продовжує зростати. За даними Knight Frank Wealth Report, за останні п’ять років число ультрабагатих жителів континенту збільшилося на 25% і сягнуло 183 953 осіб

Скільки у Європі доларових мультимільйонерів

Фото: chatgpt.com

У середньому це означає появу понад 20 нових членів «клубу надбагатих» щодня, або близько 7,5 тис. на рік.

Для порівняння, у світі загальна кількість людей зі статком понад $30 млн вже досягла 713 626. Глобально їхня чисельність збільшується приблизно на 89 осіб на добу.

Німеччина залишається головним центром багатства Європи

Найбільша концентрація ультрабагатих людей зафіксована в Німеччині, Великій Британії та Франції. Разом ці три країни формують понад чверть усіх європейських власників капіталу понад $30 млн.

Лідером рейтингу стала Німеччина, де у 2026 році проживає 38 215 таких осіб. За п’ять років їхня кількість зросла на 9 273, а щодня до цієї категорії переходять у середньому п’ять нових людей.

До першої шістки також увійшли:

  • Велика Британія — 27 876 осіб;
  • Франція — 21 518;
  • Швейцарія — 17 692;
  • Італія — 15 433;
  • Іспанія — 9 185.

Серед країн, що не входять до Європейського Союзу, стабільне зростання кількості надбагатих демонструють Швейцарія та Туреччина. У цих державах щодня з’являється щонайменше один новий власник капіталу понад $30 млн.

Скільки у Європі доларових мультимільйонерів

Читайте також: Індекс долара США досяг найвищого рівня за рік

США майже вдвічі випереджають усю Європу

Світовим лідером за кількістю ультрабагатих громадян залишаються США. Там налічується 251 352 особи зі статком понад $30 млн.

Щодня до цієї категорії долучаються майже 37 американців — фактично одна нова людина кожні півтори години. Це майже вдвічі більше, ніж приріст у всій Європі.

Друге місце посідає Китай із 121 677 ультрабагатими громадянами та середнім приростом 12,5 особи на день. До десятки країн-лідерів також входять Індія та Австралія.

«Ми спостерігаємо один із найбільших перерозподілів світового багатства в сучасній історії. США залишаються головним драйвером цього процесу, однак дедалі помітнішу роль відіграють Індія та інші економіки, що швидко розвиваються», — зазначив керівник глобального дослідницького підрозділу Knight Frank Ліам Бейлі.

Зростання багатства не означає зменшення нерівності

Попри збільшення кількості мультимільйонерів, майнова нерівність у Європі залишається значною.

За оцінками Європейського центрального банку, медіанний чистий добробут домогосподарства в єврозоні становить €123 500. Водночас у нижніх 20% населення цей показник дорівнює лише близько €2 000, тоді як у верхніх 20% перевищує €1 млн.

Читайте також: Чи був правий Роберт Кійосакі щодо краху долара

Таким чином, найбагатші жителі Європи володіють капіталом, який приблизно у 500 разів перевищує статки найбідніших.

Відмінності помітні й між окремими країнами. Середній статок на одного дорослого коливається від €29 923 у Туреччині до €634 584 у Швейцарії, що майже у 22 рази більше.

Експерти наголошують, що зростання кількості надбагатих громадян не свідчить про загальне підвищення добробуту населення. Натомість воно демонструє подальшу концентрацію капіталу в руках відносно невеликої групи людей.

Редакція PSM7 звертає увагу, що динаміка зростання кількості ультрабагатих людей є важливим індикатором глобальних економічних тенденцій. Водночас для більшості країн, зокрема України, ключовим викликом залишається не лише створення нового капіталу, а й забезпечення його ширшого розподілу через розвиток бізнесу, інвестицій та фінансових можливостей для населення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Банківські гіганти з Волл-стріт попередили про обвал долара

Роберт Кійосакі назвав активи для захисту капіталу

Прогноз Кійосакі не справдився: що сталося з фондовим ринком США

Допоміжні матеріали: euronews.com; minfin.com.ua.

Рубрики: АналітикаГрошіЄвропаСвітНовини
google news
Новини по темі
Індекс долара США досяг найвищого рівня за рік 19.06.2026

Індекс долара США досяг найвищого рівня за рік
Військовим хочуть нараховувати пенсійний стаж по-новому 19.06.2026

Військовим хочуть нараховувати пенсійний стаж по-новому
Скільки транспортного податку сплатити власники елітних авто у 2026 19.06.2026

Скільки транспортного податку сплатити власники елітних авто у 2026
Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
Скільки готівки зберігають українці за межами банків 18.06.2026

Скільки готівки зберігають українці за межами банків
Ціни на iPhone та Mac зростуть: подробиці 18.06.2026

Ціни на iPhone та Mac зростуть: подробиці

Вибір редакції
Всі
Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

Останні новини
Сьогодні  20:40

Скільки у Європі доларових мультимільйонерів

 Сьогодні  20:10

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в SpaceX під час IPO

 Сьогодні  19:20

НКЦПФР змінює правила для бронювання працівників

 Сьогодні  18:30

Біткоїн усе ще в зоні ризику: аналітики вказали на важливий сигнал

 Сьогодні  17:40

Індекс долара США досяг найвищого рівня за рік

 Сьогодні  16:00

SpaceX готує продаж облігацій на $20 млрд

 Сьогодні  15:10

Супутник показав справжній масштаб GPS-глушіння над Європою

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.