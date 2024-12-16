monobank запустив Дія.Картку

Завдяки новому функціоналу у гаманцях користувачів monobank більше не буде створюватись додаткова картка під кожну виплату від держави

monobank запровадив Дія.Картку у власному застосунку, повідомив співзасновник необанку Олег Гороховський в Telegram.

За його словами, Дія.Картка стане єдиним місцем для всіх державних виплат, першою з яких буде анонсована єКнига. Він допустив, що всі поточні держпрограми також незабаром відображатимуться там.

Також на нову картку можна буде отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та навіть власні кошти. Однак цей функіонал поки що недоступний.

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«Нарешті кожна нова виплата від держави не створюватиме вам у гаманці +1 картку. Схрестимо пальці, щоб все працювало, як задумується», — зазначає Гороховський.

Щоб отримати доступ до оформлення Дія.Картки, потрібно оновити застосунок monobank. Оновлення для Android вже доступне, а версія іOS проходить перевірку та з’явиться вже найближчим часом.

Нагадаємо, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно оголосив про запуск програми єКнига.

«Ті, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 грн, аби придбати книжки, які надруковані в Україні українською мовою, — написав Шмигаль. — Наступного тижня ми запускаємо проєкт для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською.

Також ми писали, що українці зможуть отримати «Зимову єПідтримку» через банки. Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.

Крім того, monobank змінив умови Покупки частинами та Розстрочки. Раніше було лише 2 опції, як можна було платити за покупку частинами — або чекати автоматичного списанння кожен місяць, або закрити весь залишок одним платежем.

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