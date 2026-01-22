На Сонці зафіксовано новий потужний спалах рівня M3: попередження про магнітні бурі

Після найсильнішої з початку року магнітної бурі з K-індексом 9, яка накрила Землю 19 січня, геомагнітна активність пішла на спад, але про стабілізацію говорити зарано

За даними Meteoagent, вчора, 21 січня вчені зафіксували новий сонячний спалах рівня M3. При цьому K-індекс досі тримався в критичній зоні — на рівні 7,5 балів. Сьогодні, 22 січня, показник тримається на рівні 4,7 бала — верхня межа «жовтого» рівня. З огляду на новий спалах, сильні коливання магнітного поля можуть продовжитися.

Різке зростання активності напередодні означає, що ситуація може залишатися нестабільною: після сильних бур магнітне поле часто «гойдає» ще певний час, а нові спалахи підвищують ризик повторних піків.

Нагадаємо, що з 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

Також варто зазначити, що експерти продовжують фіксувати високий рівень резонансу Шумана — природних електромагнітних коливань атмосфери, які посилюються під впливом сонячних спалахів.

X-спалах та буря рівня 9

Нинішні коливання відбуваються на тлі потужнішої події попередніх днів. 18 січня Сонце видало X1.9-спалах, після якого в бік Землі пішов корональний викид маси (CME). Він досяг Землі 19 січня та спровокував різке посилення геомагнітної бурі. Про це повідомляли спостерігачі космічної погоди, зокрема NOAA Space Weather Prediction Center, а також європейські профільні служби.

Під час тієї хвилі геомагнітна буря досягала K-індексу 9/9 — максимального значення за шкалою.

Чого очікувати далі

Після бурі рівня 9 магнітне поле рідко «вимикається» миттєво — частіше воно ще деякий час залишається нестабільним із повторними сплесками.

За прогнозами британської метеослужби, наслідки CME, пов’язаного з подіями 18–19 січня, мали йти на спад ближче до вечора 21 січня (за UTC), однак навіть на етапі затухання можливі коливання.

На цьому тлі новий спалах M3 21 січня — додатковий фактор ризику: завершення потрясінь найближчим часом очікувати не варто.

Довідка

K-індекс — показник збурення магнітного поля Землі за шкалою від 0 до 9. Значення 5 і вище означають значну магнітну бурю, а 7–9 відповідають сильним та екстремальним рівням.

Полярні сяйва

Під час сильної геомагнітної бурі авроральна активність здатна виходити далеко за межі полярних широт. 19 січня це й сталося: після удару CME (швидкий корональний викид маси) спостерігали кілька годин інтенсивної аврори, а світіння в небі фіксували навіть у середніх широтах — від Німеччини до південного заходу США. Також повідомлялося про спостереження в Україні: у соцмережах з’являлися відео та фото незвичного світіння вночі.

Механізм простий: заряджені частинки сонячного вітру, взаємодіючи з магнітосферою, спрямовуються до полюсів і збуджують молекули в атмосфері — так і виникає полярне сяйво. Чим сильніше збурення, тим далі на південь може «сповзати» зона видимості аврори.

Рівні сонячних спалахів: що означають C, M та X

Сонячні спалахи класифікують за потужністю, і кожен клас відрізняється потенційним впливом на Землю.

C-клас — слабкі спалахи. Зазвичай вони майже не відчуваються на рівні «космічної погоди», хоча інколи можуть супроводжуватися невеликими збуреннями.

M-клас — середні та сильні спалахи. Вони вже здатні спричиняти помітні геомагнітні коливання, особливо якщо супроводжуються корональним викидом маси.

X-клас — найпотужніші спалахи, які найчастіше стають причиною сильних магнітних бур, збоїв зв’язку та яскравих аврор, якщо CME спрямований у бік Землі.

Важливий нюанс: сам по собі клас спалаху ще не гарантує бурі. Ключове — чи був корональний викид маси, і чи «влучив» він у Землю. Але коли події відбуваються серіями, навіть M-клас на тлі вже збуреної магнітосфери може давати відчутний ефект.

Як це може впливати на самопочуття

Лікарі зазвичай наголошують: магнітні бурі не є прямою загрозою для життя. Йдеться радше про реакцію організму на стрес та адаптацію до змін геомагнітного поля. Найчастіше дискомфорт відчувають люди з серцево-судинними або неврологічними проблемами, а також ті, хто має хронічні захворювання.

Серед типових скарг у такі дні — головний біль, відчуття втоми, дратівливість, коливання тиску, порушення сну. Інтенсивність проявів індивідуальна: хтось не помічає нічого, а хтось реагує навіть на помірні збурення.

Як зменшити вплив у дні магнітних бур

У періоди підвищеної сонячної активності медики радять максимально розвантажити організм і знизити загальний рівень стресу. З практичних кроків найчастіше рекомендують пити достатньо води, не перевантажувати себе, робити легкі фізичні вправи, уникати алкоголю, зменшити споживання кави та енергетичних напоїв, а також забезпечити повноцінний сон. Людям із хронічними захворюваннями варто контролювати тиск і дотримуватися призначень лікаря.

Нагадаємо, що 8 грудня 2025 року також стався спалах на Сонці на рівні X.

